Крымскотатарский «конгресс» кремлевских сателлитов

Специально для Крым.Реалии

Нежелание крымских татар признавать аннексию украинского полуострова остается одним из самых болезненных вопросов для республиканских «властей». Если внутри Крыма российское руководство может запугивать и сажать активистов, то на международной арене Кремлю приходится создавать видимость развития национальной культуры и защиты прав коренного народа

В аннексированный Крым прибыла делегация турецких общественников, представителей крымскотатарской диаспоры. Они приехали для участия в траурных мероприятиях по случаю 73-й годовщины депортации коренного народа. Кроме того, в Симферополе начала работу «международная конференция» по проблемам крымских татар, организованная региональным «правительством». Как сообщил журналистам глава «госкомитета» по делам национальностей Заур Смирнов, цель мероприятия – объединить усилия представителей диаспоры и рассказать общественности, что «российские власти создают все условия» для развития крымскотатарской культуры и самобытности. Турецкую делегацию возглавил руководитель так называемой «федерации крымскотатарских обществ Турции» Унвер Сель, известный своей пророссийской позицией. Выступая на «конференции», он первым делом заявил, что Украина и Запад должны признать результаты «референдума» 2014 года. Проблемы крымских татар, по его мнению, успешно решаются, потому что президент Владимир Путин подписал указ о «реабилитации».

Кремль и его ставленники на полуострове намерены использовать формат «международной конференции» для дезинформации мирового сообщества

Кремль и его ставленники на полуострове намерены использовать формат «международной конференции» для дезинформации мирового сообщества и создания альтернативы Всемирному конгрессу крымских татар. Именно так расценивают действия «совмина» представители крымскотатарского Меджлиса, находящиеся на материковой части Украины. Член национального органа Эскендер Бариев полагает, что российские «власти» намерены создать видимость межнациональной гармонии на полуострове. «Они («власти» и коллаборационисты –​ авт.) будут пытаться искать новую форму, с учетом привлечения диаспор и демонстрации международному сообществу, что оккупированный Крым и крымские татары, проживающие там, хорошо и тесно взаимодействуют с диаспорами и проводят такие международные конференции. Это попытка создать альтернативу Всемирному конгрессу крымских татар», – уверен Бариев.

По его мнению, Кремль и его ставленники вынуждены реагировать на временные меры Международного суда ООН по иску «Украина против России». Москву обязали прекратить преследования украинцев, крымских татар и возобновить работу легитимных представительных органов – Меджлиса и Курултая. Также, полагает Бариев, беспокойство Москвы вызвало участие украинской делегации в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

После решения международного суда, в российской администрации Крыма засуетились. Судя по политическому контексту и заявлениям республиканских чиновников, они могли пойти на создание карманного «меджлиса». Москва, несмотря на громкие заявления и пропагандистские акции, не может игнорировать мнение других государств. Кремль остро нуждается в смягчении санкций, поставках товаров и оборудования, привлечении инвестиций в Крым. В противном случае власти не смогут полноценно «осваивать» захваченную территорию.

Ущемления крымских татар и украинцев, массовые нарушения прав человека, преследования по политическим мотивам – серьезное основание для ужесточения санкционного режима

Ущемления крымских татар и украинцев, массовые нарушения прав человека, преследования по политическим мотивам – серьезное основание для ужесточения санкционного режима. Российские дипломаты и политики этого опасаются. Как следствие, они вынуждены разыгрывать очередной спектакль при участии крымскотатарских чиновников и лояльных общественников, дабы у российских юристов в ООН были дополнительные аргументы в пользу Кремля.

Самая большая диаспора крымских татар проживает в Турции. С первых дней аннексии перед Кремлем стояла стратегическая задача перетянуть на свою сторону часть диаспоры, повлияв, таким образом, на позицию страны в отношении Крыма. С одной стороны, коллаборационисты нуждались в политическом признании своего статуса, а с другой – их интересовали совместные проекты с турецким бизнесом. Сложность заключалась в том, что крымские татары, проживающие в Турции, изначально высказались против российской оккупации полуострова.

По этой причине II Всемирный конгресс крымских татар летом 2015 года проходил в Анкаре. Мероприятие состоялось по инициативе руководства Меджлиса. В обращении к участникам президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти страны никогда не признают аннексию Крыма, и заверил, что Турция будет оказывать поддержку крымским татарам. Местные «власти» и крымскотатарские коллаборационисты пытались сорвать мероприятие. Они принимали обращения в адрес турецкого руководства с просьбами не содействовать в проведении мероприятия. Все было тщетно. Проведение конгресса в Анкаре в очередной раз продемонстрировало, что инициатива в этом вопросе находится в руках украинских политиков.

Скорбеть по погибшим родственникам крымские татары могут только с «властью» и только под российскими флагами

Кремль и его представители в Крыму вынуждены действовать по старому шаблону. Они пытаются создать альтернативную международную площадку для обсуждения проблем коренного народа. Опереточные «съезды диаспоры» и различные «движения» крымских татар, инспирированные Кремлем, страдают существенными недостатками. Во-первых, подобные объединения должны создаваться на прочной социальной базе, а не директивными указаниями «сверху». При этом «власти» не могут наладить системную работу с активистами. Крымскотатарские чиновники, работающие на Кремль, пытаются блокировать любые гражданские инициативы. Даже такие нейтральные мероприятия как организация юмористического шоу «Къырымда яша» («Живи в Крыму» –​ КР) в Бахчисарае. Оно оказалось на грани срыва из-за интриг районного «главы» Рефата Дердарова. Аналогичная ситуация с траурными мероприятиями на 18 мая. Городские «администрации» запретили проведение митингов по инициативе граждан. Скорбеть по погибшим родственникам крымские татары могут только с «властью» и только под российскими флагами.

Во-вторых, нельзя создать эффективную международную площадку для обсуждения проблем крымских татар без участия легитимных органов национального самоуправления. Республиканские «власти» и спецслужбы, несмотря на многочисленные попытки, не смогли сформировать ручной Курултай. Сначала они намеревались склонить на свою сторону делегатов действующего съезда, но безуспешно. После хотели организовать карманный Курултай на базе пророссийского движения «Къырым», но также безрезультатно. Нынешняя «конференция» с привлечением отдельных представителей диаспоры не принесет «властям» ожидаемого результата.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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