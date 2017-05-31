Аналитический центр Carnegie Europe объясняет, в чем заключается проблема нового законопроекта об использовании украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. Британская газета Financial Times рассуждает о влиянии украинских мигрантов на экономику и политику Польши. А американская газета The Washington Post рассказывает об изменении политического курса администрации президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Как пишет аналитический центр Carnegie Europe, недавно Верховная Рада Украины приняла закон, требующий трансляции 75% телевизионных передач на украинском языке на общенациональных телеканалах, а президент Украины Петр Порошенко принял решение о запрете российских веб-сайтов и соцсетей, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сейчас также обсуждается законопроект, направленный на обеспечение «функционирования и использования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины».

С одной стороны, по мнению автора, нет ничего удивительного в таком решении, ведь украинский – государственный язык, который надо поддерживать. Но проблема заключается в том, что есть много граждан Украины, «которые, не обязательно являясь сторонниками Владимира Путина или российского государства, считают себя патриотами Украины и при этом говорят на двух языках или даже предпочитают русский – эти люди будут рассматривать любую попытку заставить их отказаться говорить на своем родном языке как нападение на их основные права».

Если законопроект будет принят, автор считает, что он «начертит новые линии фронта в Украине на основе национальной принадлежности». Статья 8 законопроекта, пишет автор, содержит достаточно тревожные формулировки относительно «граждан Украины, чье этническое происхождение не является украинским». Сообщается, что статья 51 предлагает создание «контрольной комиссии», «языковые инспекторы» которой будут контролировать использование украинского языка в государственных учреждениях, в школах и аудиториях университетов.

В статье объясняется, что в России такие события всегда вызывают громкие реакции, которые она использует, чтобы получить поддержку русскоязычного населения Украины и настроить его против украинской власти. Например, во время аннексии Крыма, российское телевидение вспоминало обсуждения в украинском парламенте необходимости отменить законы Януковича, сделавшие русский региональным языком в Украине, называя это «лингвистическим геноцидом».

Автор также отмечает, что наиболее распространенным мнением среди самых украинцев является то, что политики прибегают к «языковой войне», чтобы получить большую поддержку общественности и отвлечь внимание от более существенных проблем, таких как коррупция и бедность.

Британская газета Financial Times рассуждает о влиянии украинских мигрантов на экономику Польши, отмечая, что этот миграционный поток является одним из крупнейших в Европе, но менее заметным, чем другие. На самом деле, отмечает автор, наплыв украинской рабочей силы в Польшу, составивший в прошлом году почти 1,3 миллиона человек, экономически выгоден для украинского соседа.

Издание поясняет, что украинская миграция выгодна польской власти как в экономическом, так и в политическом смысле, ведь «она помогает справляться с критикой ЕС за отказ Варшавы принять квоты на мигрантов с Ближнего Востока» и восполнить дефицит рабочей силы в стране, ведь сами поляки мигрируют в западные страны ЕС в поисках более высоких зарплат.

Отмечается, что сейчас варшавские министры заинтересованы в проведении параллели между вхождением на польский рынок труда украинцев и принятием Германией миллиона сирийских мигрантов в 2015 году. Автор цитирует слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского: «Я не могу согласиться с тем, что Польша не принимает мигрантов. Дело в том, что у нас другое географическое положение и другая миграционная закономерность».

Автор статьи ссылается на исследования экономиста Томаша Виладека, объясняя, что украинцы заполняют рабочие места в Польше на схожих позициях, как поляки в Германии – прежде всего в сфере услуг. Исследование также предполагает, что из-за трудовой миграции украинцев замедлился рост польских зарплат, что хорошо для конкурентоспособности и привлечения инвесторов, но это также способствует росту польской миграции в западные страны.

В статье отмечается, что в самой Польше не все довольны этой ситуацией, ведь, как отметил один польский политический деятель, «Польша тратит огромные суммы на образование поляков, которые затем покидают страну и должны быть заменены рабочими из соседней страны».

Польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский: «Резкий рост количества мигрантов из Украины в Польшу после вторжения России в 2014 году в Крым и на Донбасс, в 2016 году – 1,4 миллиона».

Как сообщает американская газета The Washington Post, в марте во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отметил, что украинский кризис является ответственностью Европы, и США не будут принимать активное участие в его решении. Но через два месяца после этого администрация Трампа решительно настроена на изменение курса по украинскому вопросу.

Издание отмечает, что это очень порадовало европейских лидеров, цитируя министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля: «Мы знаем, что Россия будет двигаться только тогда, когда американцы присоединятся и будут давить на нее, чтобы осуществить больше усилий для прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из региона», ведь «россияне знают, что поведение России в Украине является предварительным условием для сотрудничества (США – КР) с Россией в других сферах».

Сообщается, что должностные лица в США подтвердили, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон уже имел несколько дискуссий по поводу дальнейших действий с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тиллерсон сейчас пытается привлечь специального посланника в Государственном департаменте США, который будет осуществлять новые попытки по преодолению конфликта в Украине и налаживать дипломатический канал между Вашингтоном и Москвой с Владиславом Сурковым – российским политическим деятелем, приближенным к президенту России Владимиру Путину, известным ранее как «серый кардинал».

Что изменилось со времен неудачных попыток администрации Обамы по решению украинского вопроса, по мнению автора, – так это то, что время идет, а новая власть во многих западных странах не меняет позиций относительно российской агрессии, в отличие от надежд российского руководства.

Также отмечается, что Александр Вершбоу – бывший работник Пентагона – сообщил, что можно достичь значительного прогресса в отношениях с Россией в случае установления нового принципиального подхода, что ограничивать политику санкций можно только после того, как Россия прекратит огонь и заберет тяжелое вооружение из восточной Украины. По его мнению, сейчас необходимо изобрести определенные соглашения, которые заставили бы Россию покинуть украинские земли.