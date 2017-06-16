Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Немецкие левые: Крым – российский», – сообщает польский портал Interia. «Немецкие левые («Die Linke») приняли в воскресенье на съезде в Ганновере предвыборную программу. Левые критикуют санкции в отношении России, а также размещение войск НАТО на восточных границах Евросоюза. Предложение об осуждении аннексии Крыма Россией было отвергнуто большинством голосов».

«Тысячекилограммовую бомбу Второй мировой войны подорвали впечатляющим морским взрывом на Крымском полуострове», – фото и видео с места события транслирует британский таблоид Daily Mail.

«Саперы взорвали тысячекилограммовую бомбу Второй мировой войны впечатляющим морским взрывом, который вызвал 100-футовые волны, поднявшиеся в воздух. Драматическое событие произошло в портовом городе Севастополе на Крымском полуострове. Парашютная мина была обнаружена на глубине 17 метров (56 футов) в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году нацистскими силами, пытающимися заблокировать этот вход, чтобы сорвать поток судов в порт и из порта. Бомбу, угрожающую подводному газопроводу, гидротехническим сооружениям и ферме для моллюсков, нужно было транспортировать в открытое море для подготовки к дистанционному взрыву. Окружающие пляжи были закрыты, а дайверы должны были бороться с сильными ветрами и течениями, чтобы подготовить бомбу к безопасному взрыву. Девятичасовая операция началась ранним утром и потребовала отправить небольшую подводную лодку-робота, чтобы взорвать мину. Когда бомбу, в конце концов, подорвали, массивный шлейф морской воды поднялся примерно на 100 футов (30,5 метров) в воздух».

О скандале, вызванном этой публикацией, писали Крым.Реалии.

«НАТО активизирует наблюдение в Черном море за усилением России», – информирует испанское издание La Vanguardia.

«НАТО отреагировало на российские военные учения в Черном море усилением своего присутствия на его восточном фланге, с размещением четырех истребителей Typhoon королевских ВВС Британии (RAF) в дополнение к воздушным патрулям Альянса в Румынии.

НАТО отреагировало на российские военные учения в Черном море усилением своего присутствия на его восточном фланге

«До сих пор не было никакой необходимости использовать силу», – сказал полковник Дэн Мойс, командующий ВВС Румынии, который предупредил, однако, о российской деятельности в этой области, как это происходит в Балтийском море. Прибытие британских войск в Румынию посылает «мощный сигнал единства и приверженности среди союзников», – сказал Мойс.

У берегов Румынии растет военная мощь России в аннексированном Крыму: в январе прибыли ракетные батареи С-400 «Триумф» в порт Феодосии, на базу 18 ракетного полка ПВО России на побережье Черного моря. С-400 гарантируют поражение воздушных целей на расстоянии 250 км».

«Россия будет защищать Крым всеми возможными способами: Путин», – цитирует российского президента индийский портал Webindia123.

«После того, как Крым стал полноправной частью России, наше отношение к этой территории коренным образом изменилось. И если мы увидим угрозу территории нашей страны и Крыму как нашей территории, мы, как и любое государство, будем защищать свою территорию всеми доступными для нас способами», – сказал Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в третьей части интервью.

Мы будем защищать свою территорию всеми доступными для нас способами

Путин также отказался проводить параллели между кубинским ракетным кризисом 1962 года и событиями 2014 года, когда американский эсминец вошел в зону поражения российских ракет после того, как подошел близко к крымским берегам. «Я бы не сравнивал с Карибским кризисом. В то время мир стоял на грани ядерной катастрофы. Слава Богу, мы не дали ситуация скатиться в нее, несмотря на то, что мы направили наше передовое оборонное оружие Бастион на побережье Крыма», – сказал Путин. «Мы имеем право использовать любые средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы защитить Россию».

«Путин сказал, что мост в Крым строится по графику», – цитирует российского президента со ссылкой на информагентство Reuters американский портал U.S.News.

«Строительство моста, соединяющего материковую часть России с Крымом, идет по графику, заявил в четверг президент России Владимир Путин. «Крымский мост строится по графику и даже немного с опережением», – сказал Путин во время ежегодного общения с россиянами».