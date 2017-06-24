Россияне больше не хотят отдыхать в аннексированном Крыму. Такие данные озвучили российские социологи. Российский союз туриндустрии в свою очередь фиксирует падение на 30% объемов продаж туров в Крым.

Среди причин разочарования отдыхом на полуострове называют и трудности с транспортным сообщением, и подорожание в сфере услуг после аннексии полуострова Россией, и даже банально – холодную воду в Черном море. А еще – открывшуюся для россиян возможность отдыха в Турции с ее современными и сравнительно недорогими отелями. Впрочем, крымским чиновникам это не мешает рапортовать о неслыханных успехах и предлагать новые «забавы».

Как долго и дорого добраться до Крыма круизным лайнером, склепанным из автомобильного парома – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.