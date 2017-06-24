В социальных сетях заговорили о скорой отставке назначенного Кремлем временного главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. Еще бы, сам президент России Владимир Путин сказал, что городу больше не дадут денег, чтобы не «растырили».

Ленур Усманов

Хорошая новость. Президент Путин В.В не доверяет врио губернатору Севастополя Овсянникову, причин на то много, и самое основное – это "разворовывание" и отсутствие "положительных" дел. Мы ему не доверяем и Путин В.В не доверяет. Исход очевиден, давай до свидания из Севастополя в Удмуртию. К вам доверия нет…

Владимир Казанцев

После такого заявления Путина руководство Севастополя должно просто-напросто уйти в отставку. Но воровать будут до потери сознания, пока в наручниках не уведут.

Марк Славуцкий

Денег не давать, сами разбегутся)))

Валентин Бимбирис

а посадить ворье не пробовал? Или только телевизионная борьба с коррупцией?

Владимир Щербаков

В Кремле тоже понимают,что местная братва в Крыму не надежная.

Anton Pavlushko

Коли нема грошей на холопів, але це хочеться якось красиво пояснити, але не виходить…

Oleksandr Prymas

Це сказано замість "денег нет, но вы держитесь".

Скандальная история с новым генпланом города не прибавила очков Дмитрию Овсянникову, который планирует принять участие в предстоящих выборах «губернатора» Севастополя. Столкнувшись с сопротивлением горожан, власть решила повременить с принятием этого документа. Сообщил об этом севастопольцам сам Овсянников.

Руслан Ермаков

Есть повод не "слазить" со стакана,

Врио остановил принятие Генплана!

Игорь Рябов

Принятие Генплана Севастополя планировалось Алексеем Чалым как главный подарок врио губернатора в ходе избирательной кампании.

Но Генплан оказался настолько сырой, скандальный и далекий от "интересов безопасности", что ударным пунктом кампании стал перенос принятия Генплана на два года вперед.

Абсолютно правильное предвыборное решение, которое, впрочем, трудно назвать победой.

Валерий Коноплев

Ха! О вас он думает... Это способ снять напряжение перед выборами. Как только выборы закончатся – ждите сурпрайз!

Платон Беседин

Хорошие новости для Севастополя. Принятие нового убийственного Генплана остановлено. Наконец-то они решили проконсультироваться с Министерством Обороны. Пусть консультируются, а мы пока можем сконцентрировать силы для новой обороны. Она еще впереди…

Марина Купцова

Я так и знала с самого начала... Нынешняя Россия – это давно уже не тот дом, в который так стремились севастопольцы. Эх, ребята, протестовать может (пока) и нужно, но, поверьте, это абсолютно бесполезно. Присоединяли не ради вашего блага. Это политический и коммерческий проект для власти. Не больше и не меньше. Вас присоединяли под лозунгом "Оставь надежды всяк сюда входящий". Просто вы об этом не знали. Очень жаль...

Вопросы к Овсянникову по-прежнему остаются.

Оксана Хитрова

А у кого участки уже "отжали" – как быть? Власть одумалась и вернет?? Нет! Значит суд в ЕСПЧ - "Я против России"

Руслан Ермаков

Не в генплане дело, безработицей, ценами и недоступной медициной и т.д. выдавливаются севастопольцы из родного города. Зарплата 15000-20000 рублей - это скрытая безработица…