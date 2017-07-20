Разговоры о принятии Генерального плана Севастополя подняли со дна вечные конфликтные неурядицы, касающиеся земельной и индивидуально-строительной проблемы. Сложности с регистрацией и легитимацией земельных участков и построенных на них капитальных строений, возникшие в 2014 году, продолжаются в городе по сегодняшний день. Нежелание чиновников слушать и слышать горожан привело к массовому митингу, на котором жители выступили против Генплана и потребовали решения указанных проблем.

В итоге победа была одержана лишь частично: Генеральный план в исходной редакции был признан неприемлемым, а его принятие было отложено на два года. В то же время жители так и не получили никакой дорожной карты по «юридическому благоустройству» своих земельных вопросов.

Условно земельную проблему в Севастополе можно разделить на три категории (несмотря на то, что активисты, выступающие от имени пострадавших владельцев земли, утверждают, что их намного больше). Во-первых, проблемы, связанные с приведением в соответствие документов украинского образца, во-вторых, проблемы с участками, которые с недавних пор стали частью особо охраняемых природных территорий, и, в-третьих, проблемы собственников земли, участвующих в юридических дуэлях с оборонным ведомством России, желающим заполучить обратно все имущество, бывшее в министерском ведении времен Советского Союза.

На последнем пленарном заседании севастопольского депутатского корпуса подконтрольные Москве парламентарии попытались частично разобрать завал земельных негодований горожан. Отныне жителям Севастополя будет позволено узаконить дома, построенные до 2014 года. Ранее это не представлялось возможным, поскольку российские государственные инстанции требовали предъявления разрешений на строительство. Документа такой формы для «упрощенной» индивидуальной застройки в Украине попросту не существовало, в результате чего владельцы домов более трех лет были вынуждены находиться за пределами гражданско-правового поля.

Попытки разрешить конфликт

Так называемая «дачная амнистия», объявленная как раз для легализации домов, не решила, но усугубила уже существующую проблему, поскольку регистрация зданий по упрощенной процедуре требовала наличия технического паспорта, который российские государственные структуры отказывались выдавать без наличия вышеназванного разрешения.

​«По сути, многие севастопольцы оказались в ситуации, при которой у них нет документов, необходимых для того, чтобы получить этот технический план», – констатировал председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам подконтрольного России Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

В то же время срок действия закона, открывающего севастопольцам окно для легитимации частных домов, строго лимитирован: действовать он будет чуть более восьми месяцев – с 30-го июля 2017 по 1-е марта 2018 года.

Вырисовывается новая проблема – слишком короткий срок. За это время большое количество людей, для кого проблема легализации участка актуальна, просто физически не успеют сделать все процедуры

​«Закон составлен грамотно, и я полагаю, что эту проблему он решит, – считает крымский пророссийский активист, инициатор митинга в защиту собственников земли в Севастополе Ленур Усманов. – Однако сразу вырисовывается новая проблема – слишком короткий срок. За это время, я уверен, большое количество людей, для кого проблема легализации участка актуальна, просто физически не успеют сделать все процедуры. Таких строений сейчас в городе сотни тысяч, представьте, смогут ли службы, массово атакованные собственниками, справиться с таким количеством дел? Я думаю, нет».

Время ограничено

Следует отметить, что на заседании депутаты также поднимали вопрос ограниченных сроков, вследствие чего нормативный документ был принят сразу в двух чтениях.

​«Недавно ко мне обратилась целая группа жителей Терновки, которые не могут оформить права на свои дома, в которых давно уже живут. Прошу принять закон в двух чтениях, чтобы жители Севастополя могли реализовать свои законные права», – говорила с трибуны депутат российского парламента Севастополя Татьяна Лобач.

О необходимости уложиться в отведенный временной промежуток напомнил и вице-спикер подконтрольного Кремлю Заксобрания Александр Кулагин.

​«Хочу обратить внимание севастопольцев на то, что срок действия этого закона ограничен – нам его согласовали до 1 марта 2018 года. Поэтому хочу сказать тем, у кого есть необходимость им воспользоваться: пожалуйста, не откладывайте решение этого вопроса​», – сказал Кулагин.

Ленур Усманов говорит, что закон, принятый севастопольскими депутатами, решает вопросы выделенных земельных участков и индивидуального строительства не более чем на десять процентов. При этом остальные аспекты многогранной проблемы упускаются из виду, считает он.

​«Это единственное решение, которое принято для народа, несмотря на то, что роль правительства и Законодательного собрания как раз и заключается в том, чтобы гарантировать и расширять наши права. Нерешенными остаются трудности у людей, чьи земли отнесены к зонам ООПТ (особо охраняемые природные территории – КР), несмотря на то, что при выделении эти участки не имели охранного статуса. Аналогичная ситуация у людей, чьи земли пытается отнять Минобороны (России – КР), которое возомнило себя правопреемником и украинского, и советского военного ведомств. Существует также масса вопросов, связанных с оформлением права наследования, права приобретения земельных участков у давно обанкротившихся советских колхозов, и еще много-много всего», – подытожил Усманов.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове