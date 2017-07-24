«Мы обязательно вернемся в Крым…»

Специально для Крым.Реалии

Полвека назад в истории крымскотатарского народа происходили чрезвычайно значимые события. Можно сказать без преувеличения, что в это время решалась судьба целого народа. 5 сентября 1967 года был принят Указ высшего органа власти «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», на долгие годы определивший положение народа-изгнанника. Крым.Реалии продолжают вспоминать историю подготовки и принятия этого документа (окончание, предыдущую часть читайте здесь, начало – здесь).

21 июля 1967 года в Кремле состоялся прием делегации активистов национального движения крымскотатарского народа политическим руководством страны. 20 из 415 находившихся в Москве посланцев народа были приняты в зале заседаний Президиума Верховного Совета СССР.

Подробности этой важной встречи сохранились в одном из документов национального движения – «Информации №50».

17 июля 1967 года народные представители телеграммой известили ЦК КПСС и правительство о своем пребывании в столице

​Из нее узнаем, что с 1 по 20 июля 1967 года представителями народа в адрес высших органов власти и ЦК КПСС было сдано 1104 индивидуальных письма и 102 телеграммы от крымских татар разных регионов проживания, а также коллективное обращение людей разных национальностей из Дагестана с требованием скорейшего возвращения крымскотатарского народа в Крым. На протяжении недели, начиная с 14 июля, активисты национального движения посещали редакции газет и журналов, организации и учреждения, где вручали от имени крымскотатарского народа Обращение к партии, правительству, всему советскому народу.

17 июля 1967 года народные представители телеграммой известили ЦК КПСС и правительство о своем пребывании в столице. В этот же день их посетили «правоохранители» во главе с генералом-лейтенантом госбезопасности Филиппом Бобковым, прокурором Москвы Михаилом Мальковым и начальником столичной милиции генерал-майором Орловым. Итог двухчасовой беседы был таков: «Мы вам сообщаем, что требования и цель народа правильны, вопрос крымских татар рассмотрен, скоро должны огласить народу решение. Пребывание более 400 человек представителей в Москве нецелесообразно».

На это активисты крымскотатарского движения заявили, что вернутся домой, как только им будет зачитан Указ о реабилитации и возвращении народа в Крым. Они также попросили передать высшему руководству страны – Брежневу, Подгорному и Косыгину – просьбу о встрече.

Главной целью визита высоких чинов КГБ, Прокуратуры и милиции было желание убедить крымских татар покинуть Москву…

Не вызывает ни малейших сомнений, что главной целью визита высоких чинов КГБ, Прокуратуры и милиции было желание убедить крымских татар покинуть Москву… Однако на такого рода уловку крымские татары не поддались и направили теперь уже в ультимативной форме телеграмму в Кремль о том, что в случае если до 21 июля им не предоставят документ о решении крымскотатарского вопроса, они выйдут на Красную площадь с транспарантами и с открытыми требованиями.

Утром 19 июля в нескольких квартирах, где остановились крымские татары, были произведены обыски, изъяты некоторые документы, трех человек – Рустема Халилова, Османа Османова и Усеина Умерова – задержали на трое суток.

20-21 июля крымскотатарские активисты посетили Приемную ЦК КПСС, где им было сказано, что прием состоится 21 июля в 16-00 в Кремле, в нем примут участие 20 человек (их имена названы в информации национального движения): Аметова Майе (Янгиюль), Исмаилов Мемет (поселок Мархамат Андижанской области), Военный Рустем (Крымск Краснодарского края), Военный Талят (Янгиюль), Сеферов Ридван (Чирчик), Сеитшаев Бенсеит (поселок Китаб Кашкадарьинской области), Османов Мухсим (Фергана), Сеитмуратова Айше (Самарканд), Чебишева Шевкие (Бекабад), Рамазанов Ибрагим (Ленинград), Асанова Зампира (Янгикурган), Джемилев Решат (Ташкент), Исмаилова Наджибе (Андижан), Меметова Зоре (Маргелан), Османов Аблялим (поселок Палванташ), Софу Лутфие (Москва), Музафаров Рефик (Мелекес), Юнусов Иззет (Гулистан), Меметов Энвер (Москва), Багдатлы Талят (Чкалов).

20-21 июля крымскотатарские активисты посетили Приемную ЦК КПСС, где им было сказано, что прием состоится 21 июля в 16-00 в Кремле

Прием вел кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель КГБ СССР Юрий Андропов, во встрече приняли участие также секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе, министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, Генеральный прокурор СССР Роман Руденко.

Вначале выступили посланцы крымских татар.

Мухсим Османов рассказал о том, что предыдущие приемы руководством государства результатов не принесли и выразил надежду, что на сей раз все будет иначе…

Лутфие Софу напомнила о значении Декретов Советской власти об образовании Крымской АССР, сказав о том, что до депортации в Крыму все народы жили дружно и возвращение крымских татар на родную землю не будет ущемлять интересов других народов.

Ибраим Рамазанов отметил, что в условиях ссылки у крымскотатарского народа происходит потеря языка, ассимиляция, а клевета и многочисленные исторические фальсификации, которые распространяют средства массовой информации и популярные издания, противоречат принципам мирного сосуществования народов СССР.

Решат Джемилев и Ридван Сеферов обратили внимание на факты исключений из партии коммунистов, рассказали об арестах и репрессиях активных участников национального движения. На это председатель КГБ Андропов заметил, что коммунисты должны быть со своим народом, а дела репрессированных крымских татар будут, возможно, прекращены…

Андропов сообщил делегатам, что вскоре будет издан Указ о реабилитации крымскотатарского народа, вопрос же о возвращении народа в Крым требует дополнительного изучения.

Андропов сообщил делегатам, что вскоре будет издан Указ о реабилитации крымскотатарского народа, вопрос же о возвращении народа в Крым требует дополнительного изучения

В книге воспоминаний «КГБ и власть», вышедшей в постперестроечный период, Филипп Бобков достаточно невнятно описывает события накануне встречи в Кремле, выступая по большей части защитником собственного ведомства и его главы Юрия Андропова: «Заниматься проблемой крымских татар пришлось в 1967, чуть ли не в первый день работы в 5-м Управлении... Мы предложили план постепенного возвращения татар путем организованного набора рабочей силы. Ю.В. Андропов... решение это одобрил и был готов на следующий же день принять татар в Кремле. Однако второй участник встречи – министр внутренних дел Н.А. Щелоков вел иную линию: ничего конкретного посланцам крымских татар не обещать. Но об этом мы узнали значительно позже... Вместе с заместителем начальника Управления КГБ Москвы А.П. Ворониным мы решили поехать на квартиру, где собирались руководители... Мы были уверены, что завтра согласованное решение будет принято на официальной встрече. Как же тяжко, обидно и горько стало нам на следующий день, когда прошла обещанная встреча в Кремле, но все надежды на разумное решение вопроса лопнули. Были сказаны общие слова, даны туманные обещания – на том все и кончилось... Андропов тоже болезненно переживал неудачу».

Митинги крымских татар 27 августа и 2 сентября 1967 в Ташкенте завершились массовыми арестами…

17 августа 1967 вышло постановление Политбюро ЦК КПСС «О дальнейшем развитии культуры крымских татар на местах поселений», которое по традиции предваряло будущий Указ высшего органа советской власти. Название постановления о судьбе крымскотатарского народа симптоматично – ни о каком массовом возвращении народа в Крым речи не велось…

Митинги крымских татар 27 августа и 2 сентября 1967 года в Ташкенте завершились массовыми арестами… В дальнейшем репрессивная политика – вопреки утверждению шефа КГБ Андропова – еще более усилилась, аресты и осуждения участников национального движения стали будничным явлением… Достаточно сказать, что из двадцати участников приема в Кремле четверо были вскоре осуждены (Решат Джемилев, Ридван Сеферов, Айше Сеитмуратова, Энвер Меметов), остальные подверглись внесудебным преследованиям.

«Мы обязательно вернемся в Крым. В этом основной смысл политической реабилитации», – так заканчивалась информация национального движения №50 о памятной встрече в Кремле.

Борьба крымских татар за родину продолжалась – Крым был по-прежнему закрыт для его коренного народа…

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