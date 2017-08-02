Крымские активисты запустили марафон по сбору средств для бахчисарайца Эмиля Белялова. Суд назначил ему два штрафа в размере 150 тысяч рублей каждый – за присутствие на апрельских обысках российских силовиков у жителей Бахчисарая. Чтобы помочь Белялову, активисты призывают всех неравнодушных крымчан пожертвовать монету номиналом 10 рублей (4 гривны). Для оплаты штрафов нужно собрать 30 тысяч таких монет.

Крымские адвокаты отмечают, что подконтрольные России силовики в последнее время назначают финансовые наказания для тех, кто приходит поддерживать соотечественников во время обысков. В отношении активистов правоохранители составляют протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 6.1 статьи 20.2 Кодекса об админправонарушениях России (участие в несанкционированном митинге). Она предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 150 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или админарест до 15 суток.

Таких прецедентов в Крыму несколько – только в июле их было два.

«Это требование, поэтому это митинг»

13 июля Бахчисарайский районный суд оштрафовал местного жителя Наримана Мемедеминова. Присутствие крымчанина на обыске у соотечественника Сейдамета Мустафаева в апреле этого года суд квалифицировал как участие в несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 Кодекса об админправонарушениях России). Активисту назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Я поехал туда поддержать соотечественника. То, что это называют митингом, – глупость

«13 апреля целая армия Росгвардии и ряда силовых структур проводила обыск у моего соотечественника. Узнав об этом, я поехал туда поддержать его, проявив нормальную для крымского татарина гражданскую позицию. То, что это называют митингом, – глупость. Довод майора полиции был такой, что собравшиеся, то есть мы, требовали от них (силовиков – КР), чтобы они выполняли свою работу: ловили наркоманов и алкашей. Это требование, поэтому это митинг. Это показывает, каким образом строятся подобные дела и как они решаются», – рассказал Мемедеминов после заседания суда.

Более крупный штраф Бахчисарайский суд назначил местному жителю Эмилю Белялову, который тоже присутствовал на апрельских обысках.

К Эмилю Белялову применили меру максимального штрафа, поскольку ранее его уже привлекали к ответственности по этой статье. Кроме того, ему придется платить штраф по двум админпротоколам.

Следователь не знал, кто есть кто. Но как-то определили, что эти люди там есть

«Когда в суде просматривали видеоматериалы, произошел казус. Дело в том, что Эмиль и Эмин – два брата-близнеца. И у них есть еще третий брат. Он старше их, но очень похож. Так получилось, что следователь не знал, кто есть кто на видеоматериалах. Но как-то из этой толпы определили, что эти люди там есть. Но все равно суд постановил, как второе нарушение по одной и той же статье, присудить 150 тысяч рублей штрафа», – рассказал крымский активист Сервер Мустафаев.



«Это будет пять ведер денег»

Чтобы помочь Эмилю Белялову выплатить крупный штраф, активисты объединения «Крымская солидарность» запустили марафон по сбору пожертвований среди крымчан. Особенность марафона заключается в том, что деньги собирают в виде монет номиналом 10 рублей – их необходимо собрать 30 тысяч штук.

Мы хотим показать, что даже такие огромные штрафы для всего народа и каждого человека стоят 10 рублей

«Мы именно по 10 рублей будем нести на оплату. Это наша принципиальная позиция и задумка. Это будет пять ведер денег или четыре ведра, я не знаю. Но это будет 15 тысяч монет каждый штраф. С помощью этого марафона мы хотим показать людям, что даже такие огромные штрафы для всего народа и каждого человека стоят всего 10 рублей», – заявил Крым.Реалии адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, если в рамках этого марафона люди откликнутся, то для следующих штрафов, если таковые будут назначены крымским активистам, начнут собирать пожертвования более мелкими монетами.

Присоединиться к «Крымскому марафону» призвал глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров. «Пусть в этих десятках килограммах металла, складывающихся из десятков тысяч российских монет номиналом в 10 рублей и презрительно брошенных в физиономию российским оккупантам, будут также пожертвованные вами монеты», – обратился он к соотечественникам в фейсбуке.

​



«Это горы металла, цена которых – принципы»

Организаторы марафона отмечают, что сбор средств идет активно. В соцсетях уже немало фотографий, по которым можно судить, что в марафоне участвуют крымчане от мала до велика.

К марафону присоединился и крымский журналист Николай Семена, которого судят на полуострове по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России) за авторскую колонку в Крым.Реалии.​

Также 10-рублевые монеты пожертвовали родители и сестра Редвана Сулейманова, которого российские силовики в прошлом году объявили «диверсантом». Сейчас его судят в Симферополе.​

Ради марафона вскрывают свои копилки дети крымскотатарских активистов, собиравшие 10-рублевые монеты для своих нужд.

«10 рублей – несущественная сумма. Маленький пакетик семечек. Но в другом ракурсе, в массе своей – это горы металла, цена которых – принципы. Штрафы, плата которым – монета от народа. Как говорится, «грош цена», – пишут участники крымского марафона.

Активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев рассказывает, что специально разменивал деньги для участия в марафоне, и призывает сделать это всех неравнодушных.

Многие будут участвовать, но не каждый будет об этом говорить

«Когда появился пост в Facebook Николая Семены, несколько крымских журналистов обратились к нам, чтобы поддержать марафон. Также сегодня у здания суда в Симферополе к нам подходили люди и интересовались, куда можно сдать деньги. Не все мусульмане будут делать пожертвования публично, потому что правая рука не должна знать, что жертвует левая и наборот. Есть такое правило. Многие будут участвовать, но не каждый будет об этом говорить», – отметил он в комментарии Крым.Реалии.

В то же время, Эдем Семедляев призывает крымчан участвовать в марафоне публично, чтобы привлекать таким образом больше людей:

Когда мы вместе, любые штрафы и препятствия можно решать очень легко

«Самое главное, что должен понять народ, – что когда мы вместе – это сила, и любые штрафы и препятствия можно решать очень легко. Очень многие присоединились к акции, но не хотят афишировать это. И мы просим по возможности присоединяться к акции публично».

Время для сбора средств пока не ограничено, поскольку админпротоколы Эмиля Белялова оспариваются в апелляционной инстанции. С момента вступления в силу постановления суда на его исполнение будет отведено 60 дней.