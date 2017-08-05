Американский портал Business Insider рассказывает об опыте работы журналиста Эндрю Файнберга в российской государственной сети новостей Sputnik. Американский аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, достаточно ли делают европейские страны для противодействия российской дезинформации, и какую роль в этом может сыграть Германия. А британский журнал The Economist анализирует, эффективны ли санкции западных стран в отношении России.

Американский портал Business Insider рассказывает об опыте работы журналиста Эндрю Файнберга в российском государственном информагентстве Sputnik. Автор статьи Наташа Бертранд отмечает, что по словам Файнберга, который недавно покинул эту медиаорганизацию, Sputnik является «гораздо более опасным, чем Russia Today».

Автор отмечает, что оба агентства – Sputnik и Russia Today – хорошо известны в мире как распространители российской дезинформации. Они также имеют одного главного редактора ‒ Маргариту Симонян. Файнберг сообщил Business Insider, что знал о вмешательстве России в выборы в других странах, и что именно ее медиастратегии сыграли в этом важную роль.

Сам Файнберг отмечает, что когда он впервые пришел на собеседование в редакцию Sputnik, то его спросили, что бы он сделал в случае, если бы его попросили написать ложную информацию, на что репортер ответил, что он бы уволился. После этого его приняли на работу, и журналист верил в то, что его работодатели «здравомыслящие люди».

И, как сообщает автор статьи, уже вскоре Файнберга «попросили писать вещи, которые либо не имели соответствующего контекста, или же имели явную пророссийскую позицию, которая искажает реальность, например, что аннексия Крыма была следствием «референдума», а не вторжения. Тот референдум проходил под прицелом оружия, под прицелом танков», ‒ отметил журналист, указывая на факт, что люди голосовали на выборах в условиях захвата полуострова пророссийскими вооруженными силами. Бывший репортер российской медиаорганизации также сообщил, что «Sputnik пишет все, что ему заблагорассудится».

Файнберг рассказал, что перед тем, как его уволили из редакции, менеджеры, которым было от 20 до 30 лет, часто были недовольны его работой, например, из-за того, что однажды он спросил у бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, почему США не предоставляют оружие Украине для того, чтобы помочь ей противостоять агрессии пророссийских сепаратистов на востоке страны.

Сам Sputnik прокомментировал увольнение репортера для Business Insider, отметив, что якобы стремление Файнберга к высокому уровню профессиональной журналистики оказалось значительно более низким, чем ожидала сама медиаорганизация и ее читатели.

Американский аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, достаточно ли делают европейские страны для противодействия российской дезинформации, и какую роль в этом может сыграть Германия. Авторы статьи Якуб Янда и Вероника Вихова отмечают, что несмотря на растущую угрозу российской пропаганды, многие европейские страны просто игнорируют эту проблему.

Авторы обращают внимание на то, что позиция Германии в этом вопросе очень важна, ведь она является лидером в Европе, а потому имеет возможность привлечь больше стран к сотрудничеству для противодействия российской дезинформации. Уже много западных разведывательных агентств, таких как британский MI5 и немецкий BFV и BND, призывают к активным действиям по российской информационной угрозе, но почему-то некоторые европейские правительства все равно очень удивляются, когда их демократические учреждения подвергаются опасности, говорится в статье.

Авторы отмечают, что многие страны ЕС, такие как Австрия, Венгрия, Словакия, Португалия, пока игнорируют проблему кремлевской дезинформации. И положительным моментом является то, что в этих странах гражданское общество активно пытается повысить осведомленность людей на эту тему, но без решительных действий правительств эту проблему невозможно решить, говорится в статье.

Например, Бельгия считает, что жертвами российской дезинформации становятся преимущественно страны Восточной Европы, а Брюссель тем временем занимается более важными, по его мнению, проблемами, такими как исламский экстремизм. Испания и Франция также считают, что проблемы терроризма важнее, чем пропаганда Москвы.

Активными же странами в сфере борьбы с российской пропагандой являются, например, Польша и Чехия ‒ они уже начали разрабатывать практические меры по противодействию информационной агрессии Кремля.

Авторы обращают внимание на то, что решить проблему дезинформации, которая угрожает стабильности многих стран ЕС, непросто. Для начала необходимо официально признать ее в государственных документах как угрозу государственной безопасности. Вторым шагом должно стать выделение государственных средств на изучение конкретных методов Кремля в отдельных странах. В-третьих, существует острая необходимость изучения исторического опыта российского вмешательства в соседние страны, говорится в выводах.

Британский журнал The Economist рассуждает над тем, эффективны ли санкции западных стран в отношении России. Издание отмечает, что после более чем двух лет экономического упадка, Россия в этом году ожидала начала восстановления экономики, и новые санкции США несколько усложняют ситуацию.

Сторонники политики санкций убеждены в том, что это уже помогло приостановить российскую агрессию в Украине, а оппоненты считают, что санкции только позволяют политикам выглядеть жесткими и решительными, говорится в статье.

Но правда выглядит несколько сложнее, считают авторы. Пока санкции не изменили внешнеполитическое поведение президента России Владимира Путина, а лишь закрепили его власть внутри страны. Но в долгосрочной перспективе, санкции будут играть более значимую роль, отмечается в статье.

Издание напоминает, что первые санкции были следствием аннексии Крыма в марте 2014 года, они были направлены на конкретных чиновников. После начала конфликта на востоке Украины, западные государства применили «секторальные санкции», и, по словам бывшего американского чиновника, их целью не было «ослабить российскую экономику».

После того, как упали цены на нефть в 2014 году, российская экономика оказалась в ситуации существенного кризиса, а санкции только ухудшили положение. Впоследствии прямые иностранные инвестиции уменьшились с 69 миллиардов долларов США в 2013 году до 6,8 миллиарда в 2015-м, говорится в статье.

Это привело к тому, что американские политики начали говорить о том, что санкции все же работают. Но авторы обращают внимание на то, что они не изменили стратегии Владимира Путина ‒ Кремль все еще поддерживает сепаратистов на востоке Украины, более того ‒ Россия вмешалась в войну в Сирии и в американские президентские выборы в 2016 году.

Новые санкции США все же заставляют Кремль беспокоиться, ведь накануне президентских выборов в России, россияне все больше беспокоятся из-за своих кошельков, чем из-за Крыма. А прогнозируемый экономический спад будет иметь определенные негативные последствия как для общества, так и для элит, говорится в статье.