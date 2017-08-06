Крым.Реалии с самого начала аннексии полуострова пристально следят за развитием ситуации в сфере продвижения и реализации товаров на потребительском рынке – ретейле. В конце 2016 года на проекте одними из первых стали разбираться в схемах, с помощью которых крупным торговым сетям удается вести бизнес в аннексированном Россией Крыму и успешно обходить западные и европейские санкции. В поле зрения уже тогда попал гипермаркет Nоvus с литовскими хозяевами.

31 июля 2017 года Министерство иностранных дел Литвы опубликовало официальное заявление о своем обращении в прокуратуру республики в связи с «появлением в печати на минувшей неделе сообщений о возможном нарушении литовскими предприятиями режима применения санкций в отношении Российской Федерации».

Ряд наблюдателей связали «появление в печати сообщений» с результатом журналистского расследования литовских коллег, опубликованным в издании Verslo žinios днями ранее, а точнее – 26 июля.

Verslo žinios – литовская ежедневная и крупнейшая экономическая газета республики, издается в Вильнюсе тиражом свыше 10 тысяч экземпляров, имеет свою электронную версию. Газета принадлежит медиагруппе Bonnier (Королевство Швеция).

Один из соавторов статьи – Ритас Стаселис (Rytas Staselis) – вместе с Михаилом Магловым 27 июля опубликовал полный перевод материала на русский язык на сайте волонтерского антикоррупционного проекта Бориса Немцова «Муниципальный сканер»: «Литовцы безуспешно спасают бизнес в Крыму и попадают под подозрения».

31 июля здесь же появилась английская версия статьи российских антикоррупционеров, а 2 августа МИД Литвы продублировал свое заявление на русском языке.

Оказалось, что «исследователи, работающие в рамках российского антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», изучили предприятия, зарегистрированные на сегодняшний день в Крыму (согласно теперь уже российскому госреестру юридических лиц) и выявили свыше 200 компаний, учрежденных с участием граждан и компаний стран ЕС. В том числе – несколько предприятий литовского происхождения, работающих в Крыму в режиме санкций».

В список «подозрительных» попали: Hanner, Pluošto linija и Nоvus. Стремясь вернуть вложенные в недвижимость и инфраструктуру АР Крым средства, субъекты зарегистрировали на оккупированной территории аффилированные российские юридические лица.

Hanner инвестировал в строительство недвижимости в 2009 году,

Недвижимость, к сожалению, ни на корабль, ни на грузовик не погрузишь – возможно, торговцам в этом смысле легче, а мы должны ждать

построив в Гурзуфе 196-квартирный жилой комплекс «Фамилия» с собственной инфраструктурой, охраняемой территорией, подземным паркингом и двумя бассейнами (летним и зимним). Все апартаменты по адресу Гурзуф, улица Строителей, дом 3, – с видом на море. В комплексе «Фамилия» непроданными остаются 90 квартир. Арвидас Авулис, являющийся председателем правления переехавшего в 2012 году из Литвы в Эстонию Hanner и пару лет назад публично обещавший максимально быстро уйти из Крыма, заявил Verslo žinios, что «дела все еще стоят, так как за последние два года не удалось продать ни одной квартиры». «Недвижимость, к сожалению, ни на корабль, ни на грузовик не погрузишь – возможно, торговцам в этом смысле легче, а мы должны ждать», – сказал он.

Мы перевели имущество в российскую юрисдикцию – пришлось выбирать из двух зол... Однако основная цель – как можно скорее от этого объекта избавиться

Созданное компанией Pluošto linija в Крыму ООО «Плуошто линия» владеет коммерческими помещениями в Ялте по адресу: улица Карла Маркса, дом 6А, и торгует льняными изделиями бренда EcoLino. Единственный акционер Pluošto linija Йонас Якутис в беседе с Verslo žinios сказал, что «коммерческие помещения, которым лучше подходит наименование торгового салона, предприятие приобрело еще в 2007-2008 годах». «Мы перевели имущество в российскую юрисдикцию, потому что не могли пользоваться необходимыми услугами – газом, водой, охраной. Пришлось выбирать из двух зол... Однако основная цель – как можно скорее от этого объекта избавиться. Но пока никто не покупает. Это для нас головная боль», – заявил Йонас Якутис.

Как узнали Крым.Реалии, Pluošto linija не имеет других подразделений или партнеров на материковой Украине, здесь также не продают льняные товары под брендом Ecolinum.

BT Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании «Сандора» Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Ее украинское подразделение – ООО БТ Инвест Украина. Компания является собственником сети продуктовых супермаркетов Novus, холдинга Stolitsa Group, который реализует проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и является инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville. Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве, и вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект – морской порт в Николаеве, выкупив в совместную собственность кипрскую компанию Crousman Constructions Limited.

Созданное в Крыму и аффилированное с BT Invest и Novus ООО «Планета «Спорт» «выигрывало и заключало государственные контракты». В ноябре 2015 года предприятие оказывало услуги питания для делегаций зарубежных стран подразделению российского Министерства обороны. В 2016 году – на основе государственного контракта в Крыму предоставили услуги субаренды работающему на полуострове и находящемуся под санкциями ЕС и Канады государственному Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ) на сумму 3,8 миллиона рублей. С представителями BT Invest журналистам Verslo žinios связаться не удалось.

Кроме анализа схем и форм ведения бизнеса в Крыму, а также констатации факта: литовские бизнесмены спасают бизнес в Крыму и пытаются из него выйти – российские антикоррупционеры обнаружили интересный аспект европейских санкций:

«…Регламентом Совета ЕС от 23 июня 2014 г. (№ 692/2014), касающегося ограничений, распространяющихся на ввоз товаров крымского или севастопольского происхождения на территорию Евросоюза,… предусматривается ряд оговорок для бизнеса, обосновавшегося в Крыму до российской аннексии. Каждая статья регламента содержит специальные части со схожими либо идентичными формулировками: «установленные запреты и ограничения не распространяются на ведение законной коммерческой деятельности с субъектами за пределами Крыма и Севастополя, а также (…) в рамках договоров, заключенных до 20 декабря 2014 года».

«Решения о санкциях Советом ЕС принимаются единогласно, – в беседе с Verslo žinios говорит Гедрюс Судикас, пресс-секретарь представительства Еврокомиссии в Вильнюсе. – Еще один важный орган в процессе формирования и мониторинга политики санкций – Европейская служба внешнего действия. Но за реализацию санкций отвечают государства-члены».

Осуществляя деятельность в Крыму ряд литовских коммерсантов считают его украинским и развивают свой бизнес в кооперации с украинцами именно с материковой территории Украины, где зарегистрированы центральные офисы. Нормы и правила с государственными гарантиями иностранным инвесторам введены законом Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». Данный закон широко дискутируется в украинмком обществе, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины выступило за его отмену.

Назначенный Москвой российский государственный совет Крыма в так называемом «Законе об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» в 2014 году ограничил права собственников недвижимого имущества и земель, исключив возможность реализации прав ведения и хозяйственного управления недвижимым имуществом для иностранных юридических лиц. Были установлены три конечных срока: 1 января 2015 года – для перерегистрации юридических лиц и организаций; 1 января 2016 – моратория на отчуждение земель; 1 января 2017 года – перерегистрации прав собственности на землю в соответствии с законами соседней России.

«В порядке реализации соответствующих положений упомянутого регламента (ЕС – Крым.Реалии) от 7 января 2015 года принято постановление правительства Литовской Республики, направленное на регламентирование ограничений сбыта товаров и услуг в Крым. На Министерство хозяйства (МХ) возложена обязанность по выдаче разрешений на подобные операции в каждом отдельном случае при условии согласования действий с Министерством иностранных дел. «Со дня вступления регламента в силу Министерством хозяйства (МХ – Крым.Реалии) получено 9 заявлений на выдачу разрешения, – заявила Verslo žinios Аушра Рамошкайте, заведующая Отделом по связям с общественностью и протоколу МХ. «Запрашиваемую информацию о разрешениях предоставить не можем», – пояснила она литовским журналистам, сославшись на статью 9 Закона «О контроле стратегических товаров Литвы».

Крым.Реалии, как и рекомендовано прессе на официальном сайте компании Nоvus, связались по телефону с ее PR-менеджером Катериной Селезнь и попросили прокомментировать ситуацию. Она любезно предложила нам подготовить и направить письменный информационный запрос, что мы и сделали.

Наши неоднократные попытки связаться с киевским офисом компании Hanner в надежде получить комментарии сопровождались предложением автоответчика «оставить сообщение после сигнала». Крым.Реалии также направили информационный запрос на электронный адрес.

Ждем ответа из Nоvus и Hanner, а также результатов рассмотрения заявления МИД Литвы в прокуратуре республики.

А пока зададимся вопросами: есть ли разница между продажей на оккупированных территориях льняных изделий и продуктов питания, попытками вернуть инвестиции в бизнес, а также прямыми поставками в аннексированный Крым высокотехнологичной европейской продукции? Такой пример, как дизель-генераторы Siemens () для гражданских и военных судов? Почему литовцы – первые и единственные на сегодняшний день? Ведь российские антикоррупционеры обнаружили, (и это – не секрет) 200 крымских субъектов из ряда стран Европы…