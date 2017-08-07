«Не Сименсом единым» – из крымских сетей

Сразу двое немецких политиков высказались о том, что страны Запада должны отложить проблему Крыма на потом. В соцсетях подозревают, что все это неспроста.

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что «вопрос аннексии Крыма необходимо на время загерметизировать», пока не достигнут прогресс по другим пунктам отношений с Москвой. «Говоря о табу: я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», – отметил он.

Отложить крымский вопрос призвал и уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. По его мнению, сначала нужно решать проблему Донбасса – в этом, как утверждает Эрлер, между странами Европы уже есть некий консенсус.

Шевкет Юзбашев

" русский мир" дойдет до туда , до куда Мы готовы продавать друг друга.

Yuriy Mindyuk

Давайте пам'ятати, як «Європа» колись в 1938 здала Чехословаччину, потім довго чухалась, коли Гітлер окуповував Польщу, потім не могла повірити, що зайняв Бельгію і Голандію. А перед тим ще був аншлюз Австрії. Без цього всього не було би ніякої потуги Гітлера і ІІ світової війни. Історія нічого не вчить?

Sergiy Sirko

Перед цим "Европа" відвернулась і "не бачила", голодомор і жахіття колективізіції, а ще до цього "здала" УНР.

Висновок один: ми самі повинні вирішувати свої проблеми.

Тільки надійна зброя в наших руках захистить нас від будь-якого агресора. Шкода, що цього не розуміли ті "політики", які здали в брухт ядерну зброю на світанку незалежності України.

Kuka Alick

Конфликт на Донбассе был сделан Путиным для отвлечения внимания от Крыма. Об этом разве что ленивый не писал весной 2014. Так что Крым первично.

Володимир Демиденко

Вони ( німці ) про Кенінсберг забули і мать їх туди. Повістка про Крим має бути всюди, на кожному виступі будь - якої нашої делегації. Крапка.

Саша Сокоренко

Може ГДР вернете раші. Ради миру. А шо?

Дмитрий Голяховский

Как же всё вот это задолбало..

Европейская толерантность к диктатурам, и безмолвие масс..

Олег Белоколос

Свого часу відомий німецький журналіст і публіцист Борис Райтшустер в одному інтерв’ю сказав: «Шредерізація німецьких еліт, німецьких партій зайшла дуже далеко. І те ж саме в ЗМІ. У Путіна найсильніші позиції. І це жахливо. І більшість німців це тільки починають розуміти.»

Я не сумніваюсь, що отой пан у даному випадку діє свідомо на користь путінської Росії. Нам же, в Україні, слід без ілюзій дивитися на Німеччину і розуміти глибинні мотивації її зовнішньої політики.

Oksana Makarenko

Уполномоченный правительства ФРГ Гернот Эрлер: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза".

Ах, шарман-шарман! Ну вот то есть аннексия уже вполне себе возможна и почти демократична?

Да и вообще, нет ничего проще, чем распоряжаться чужими территориями, правда, хер Эрлер? Крым туда, Осетию сюда... [Ужас], какие деловые мужики вы оказались, Эрлер да Линднер…

Михайло Басараб

...Пора нашому політикуму чітко і недвозначно заявити про формулу: "Крим і Донбас разом". Доля двох окупованих частин України має обговорюватися одночасно. Алгоритм деокупації і механізм покарання агресора має бути єдиним за обидва епізоди одного злочину.

Івшина Лариса

Як забирали -- так і мають повернути. Спочатку- Крим , за ним Донбас.

Казалось бы, при чем тут Siemens, чьи турбины в нарушение европейских санкций оказались в Крыму? Некоторые комментаторы считают, что очень даже причем. Хотя версии о роли немецкого концерна в этой истории расходятся.

Александр Кушнар

Я бы не исключал и фактор новых американских санкций: немцы сейчас пытаются несколько "приукрасить" путинский режим с тем, чтобы оправдать свое неприятие нового санкционного закона. Выглядит вся эта мышиная возня мелко и позорно со стороны Берлина.

André Alexin

Все-таки видите? - сложилось все совсем не так, как кому-то представлялось: Siemens наплюет на протесты какой-то там Украины, потому что российский рынок важнее.

Siemens наплевал как раз на российский рынок и объявил о своих собственных санкциях против России - за подлость поставить его турбины в Крым: репутация - слишком дорогая вещь, куда как больше, чем весь российский рынок; просто нам это в диковинку: репутация.

И вот видите, как складывается? Кричат: Европа не восприняла американские санкции против России, потому что она пострадает!

Ну да ну да.

Вот этот Линднер (или как там его), лидер немецких либералов, который было начал умничать в каком-то интервью насчёт того, что, мол, давайте временно забудем о Крыме, наладим отношения с путеным - и все тут же закричали: воооот, видите? - Европа против санкций! Сколько там той Украины! Прибыль важнее!

Как же как же. Буквально на следующий день этот [хитрый] Линднер Либералов (или как там его) срочно выпустил новое интервью - ах, меня не так поняли, я всегда был против путена, вся наша партия против, аннексий мы не признаем! - гыдко так начал извиняться…

Еще один немецкий политик, кажется, извинениями уже не отделается. Речь идет об экс-депутате Бундестага Йорге Тауссе, который в сентябре 2016 года организовал поездку в Крым «делегации» из Германии. Прокуратура города Карлсруэ недавно начала расследование против него в связи с нарушением им «крымских санкций» Евросоюза.

Світлана Голуб

Это то, чего я ожидала. Идти на сильную конфронтацию с США Западной Европе очень несподручно. Легче надавить на Россию и её сторонников. Может я, конечно, ошибаюсь, но думаю, что теперь будут серьёзно доставать Россию, чтобы вывела войска с Украины. Бизнес же хочется дальше вести. Значит нужно устранить помехи, которые привели к санкциям.

Тетяна Кохановська

ну, не Сименсом единым, как говорится.

Расколупают ли понемногу весь гадюшник - неясно, но охоту нарушать санкции точно отобьют.