В последнее время крымскотатарских активистов все чаще штрафуют за участие в мирных акциях в поддержку своих соотечественников. Иногда назначаемые судом суммы взысканий становятся непосильными не только для одного человека, но и для целой семьи. По мнению крымских адвокатов, подобные факты могут означать изменение тактики российских силовиков: вместо уголовных сроков и задержаний они теперь наказывают крымчан рублем.

Практика штрафов в отношении крымских активистов за последние три года применялась российскими силовиками неоднократно. Но суммы взысканий, как правило, не превышали 10-30 тысяч рублей (4-12 тысяч гривен – КР) и фигуранты админпротоколов могли их выплатить в течение нескольких месяцев.

За последний месяц ситуация изменилась: крымские суды вынесли сразу несколько решений, по которым на крымскотатарских активистов налагаются гораздо более значительные штрафы – от 150 до 300 тысяч рублей (64-128 тысяч гривен – КР) каждый.

«​Штрафы месяца»​

Сразу два взыскания в размере 150 тысяч рублей каждый назначены 7 июля подконтрольным Кремлю Бахчисарайским райсудом местному жителю Эмилю Белялову. В апреле он стал свидетелем обыска у своего соотечественника в Бахчисарае, за что его впоследствии обвинили в участии в несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 Кодекса об админправонарушениях России).

Такое крупное материальное взыскание ему назначили в связи с тем, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за то, что так же пытался поддержать своих земляков во время обысков.

Через неделю, 13 июля, был оштрафован бахчисараец Нариман Мемедеминов, но на менее крупную сумму – 10 тысяч рублей.

​Мемедеминов присутствовал на обыске у своего соотечественника в апреле этого года. Его действия, как и в случае с Беляловым, суд квалифицировал как участие в несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 Кодекса об админправонарушениях России).

Еще 10 тысяч штрафа и 10 суток админареста Железнодорожный суд Симферополя присудил 9 августа 76-летнему Серверу Караметову. 8 августа он был задержан в Симферополе за одиночный пикет в поддержку политзаключенного Ахтема Чийгоза. Мужчина пришел к подконтрольному России Верховному суду Крыма с плакатом: «Путин, наши дети не террористы!».

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Силовики составили в отношении Караметова два админпротокола: за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и «сопротивление сотрудникам полиции».

​Задержание Сервера Караметова. Симферополь, 8 августа 2017 года

Для пожилого Сервера Караметова, которого заставили отбывать наказание в изоляторе, даже столь небольшая сумма может стать проблемной, поскольку 10 тысяч рублей – это пенсия, которую получает в Крыму среднестатистический пенсионер.

Еще два штрафа в начале августа были вынесены по уголовным статьям. Рекордное взыскание – более 3,5 миллионов рублей (около 1,5 миллионов гривен – КР) – назначено 10 августа фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову. Ему также предстоит 1,8 года заключения в колонии. Защита готовит апелляцию.

​Еще 300 тысяч рублей Бахчисарайский суд 9 августа постановил взыскать с жительницы Бахчисарайского района Заремы (фамилия не разглашается). По данным активиста крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла, такая мера ей назначена за проукраинские посты в интернете. «Мы, активисты национального движения, на определенном этапе успели оказать ей юридическую помощь и добиться минимального наказания по ст. 282.1 Уголовного кодекса России. Местные активисты Бахчисарайского района уже смогли собрать ей в помощь 50 тысяч рублей. Однако сумма достаточно крупная, а возможности у ее семьи невелики», – пишет​ он в Facebook.

«Тюрьма и изоляторы не влияют на активность крымчан»

​Крымский адвокат Эдем Семедляев считает, что такое обилие штрафов следует расценивать как попытки российских силовиков протестировать, какой вид наказаний способен эффективнее пресечь гражданскую активность в Крыму.

Силовики смотрят, что больнее будет для активистов: аресты или штрафы

​«Пока штрафы – это отдельные факты, о тенденции я говорить не могу. Потому что по-прежнему применяются и аресты, и штрафы. Это мы видим по примеру с Сервером Караметовым. Но пока силовики, видимо, сами смотрят, что больнее будет для активистов: аресты или штрафы. Это такой эксперимент, на мой взгляд», – заявил Крым.Реалии адвокат.

Тюрьма и изоляторы не влияют на активность гражданских активистов в Крыму. И, возможно, поэтому решили финансово ударить по активистам

​Его коллега Эмиль Курбединов убежден, что увеличение количества штрафов в отношении крымчан свидетельствует о смене тактики в системе репрессий. «Действительно, с начала этого года участились случаи административных преследований крымчан. В определенном смысле, может быть, это такая смена тактики российских силовиков. Российские власти видят, что тюрьма и изоляторы не влияют на активность гражданских активистов в Крыму. И, возможно, поэтому они решили финансово ударить по активистам», – говорит он.

​По мнению адвоката, активное применение админарестов и штрафов в отношении крымчан может служить способом для выдавливания из Крыма несогласных: «Уголовные дела не принесли силовикам желаемого результата, людей не удалось запугать. Те, кто преследуются по политическим делам, не идут ни на какие сговоры и сделки, они защищают свои права и отстаивают свою точку зрения. Поэтому и было выбрано другое направление – давать людям по несколько суток ареста, чтобы они «понюхали нары», и может быть, после этого кто-то убежит, уедет от преследований. Для российских силовиков, конечно, идеальный вариант чтобы все мы, крымчане, отсюда выехали».

​Мнение о смене тактики российскими силовиками в отношении преследований крымчан разделяет еще один крымский адвокат Джемиль Темишев. Он опасается, что посредством штрафов активным жителям полуострова могут закрыть выезд из Крыма.

Штрафы – это тенденция однозначно. Наказание рублем очень эффективно

​«Штрафы – это тенденция однозначно. Закрывая людей, силовики понимают, что это вызывает недовольство и загоняет активистов в такие рамки, при которых уже протест может перерасти в нечто большее. А наказание рублем очень эффективно и при этом люди остаются на свободе. Я слышал от многих, в том числе и силовиков, что сажать никто не собирается, но будут душить рублем. В России есть такая тенденция, что в случае непогашения взысканий человеку запрещают выезд заграницу. Это очень хороший предлог для того, чтобы не выпускать из Крыма особо ретивых», – говорит он.

​После первого крупного штрафа Эмилю Белялову крымские активисты организовали акцию по сбору пожертвований «Крымский марафон». Они собирают деньги 10-рублевыми монетами, которыми затем и будут платить штраф. Монеты организаторам акции активно передают люди разных национальностей по обе стороны крымского перешейка – и не только из Украины.

На «Крымский марафон» теперь надеются и другие оштрафованные активисты.