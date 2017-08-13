В социальных сетях обсуждают очередной перл главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории – рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских на Донбассе», – заявил Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». По его словам, было бы «преступным» «Крым отдавать в руки нацистов, которые совершили переворот в Киеве...».

Ирина Ковальчук

Якщо так хотілось спасти, то треба було їх забрати собі в рассею і там носитись з ними як з писаною торбою на своїй території. брехун і лицемір.

João Carlos de Saldanha

А что с этими русскими было не так? Бросили бы клич – кого что то не устраивает, милости просим к нам, подъемные бы нормальные дали. Так они б не поехали, там чернозем, а у нас что?

Савушкин Владимир

Дешевая демагогия. Как там русским в Туркмении?

Андрей Рыбаков

А как же русские в США, русские в Чили, русские на Гоа? Кто позаботится о них? Как же их бросить…

Олег Шостак

А ну, попробуйте не бросить русских в Америке.

Gilevich Maryana

Слава Богу, он не спас русских в Харькове

Victor Abramov

Защищая Крым и Донбасс от укрофашистов-карателей, Россия фактически бросила на произвол судьбы несчастное русскоязычное население Юго-Востока от Одессы до Харькова. И, представьте себе, эти страдальцы (харьковчане, запорожцы, днепропетровцы, одесситы) вопреки самым мрачным предсказаниям не только выжили, но, говорят, еще и неплохо себя чувствуют в окружении кровожадных русофобов. Как-то это все не очень вяжется с российской пропагандой.

В заочную полемику с Лавровым вступили комментаторы самых разных мастей: от российских коммунистов – до украинских сепаратистов.

Денис Селезнёв

...Он дату не перепутал? Сейчас не март 2014, сейчас уже август 2017. Ну, как-то нужно же хоть чуток соотносить свою речь с реалиями. И, я думаю, чем больше людей всерьез вот эту демагогию воспринимают, тем меньше шансов у России выбраться из этой истории как-то пристойно.

Некоторые участники обсуждения считают, что крымчанам слова Лаврова не сулят ничего хорошего.

Ирина Абрамова

Намек на то, что крымчан ждет блокада... холод... и голод... Ну как то так получается... исходя из сравнения....

руслан потапенко

віддать Крим , як здать німцям Лєнінград....ой чую, кримчанам скоро камні с нєба дійсно тортіками казаться будуть