Превратности «самодостаточного» Крыма

Специально для Крым.Реалии

Крым, находясь под российским контролем, не будет самодостаточным регионом. Полуостров изнывает от нехватки воды, электричества и проблем с логистикой. Широко разрекламированный «энергомост» не выдержал повышенных нагрузок. Москва вынуждена обеспечивать полуостров за счет ограничений для жителей соседней России.

Пока в крымском «совмине» с помпой рапортуют о падении цен на помидоры, Москва занята решением стратегической задачи. Кремль, судя по последним событиям, намерен уравнять степень социального благополучия в России с «качеством жизни» в Крыму. Краснодарский край стал первым регионом, который решили понизить до «крымского уровня». Нехватку энергии для полуострова пришлось восполнить посредством отключения света жителям Кубани. Перебои с электричеством показали, что Москва только на словах может развивать аннексированный Крым.

Напомним, российский президент Владимир Путин весной прошлого года официально запустил «последнюю нитку энергомоста» в Крым. Он заверил, что мощность объекта составила 800 МВт. С учетом собственной генерации этого «достаточно для нормальной работы и даже немножко больше, чем требуется в регулярном режиме», говорил Путин. Он обещал, что «мост» обеспечит бесперебойное снабжение производственных, инфраструктурных и социальных объектов. Крымские «власти» заявляли, что полуостров обрел «энергетическую независимость». Некоторые украинцы поверили в сказки российского телевидения, «зрадофилы» доказывали «бессмысленность» блокады, упрекали Киев в том, что он «оттолкнул» от себя украинцев, проживающих в Крыму, критиковали активистов за «содействие» Путину. Дескать, теперь материковая Украина крымчанам не нужна. Последние события показали, насколько они ошибались.

Дефицит стратегических ресурсов продемонстрировал полную недееспособность крымских «властей» и кремлевского начальства

Миф об «энергомосте» и «независимости» от Украины просуществовал год. Дефицит стратегических ресурсов продемонстрировал полную недееспособность крымских «властей» и кремлевского начальства. Весной 2014 года у них не было вообще никакого плана по обеспечению территории в экстренных ситуациях. Громкие выступления и надувание щек в телевизоре – единственное, на что они оказались способны. Сторонников аннексии уверяли, что Киев будет поставлять все необходимое, иначе Москва «отключит газ» и вообще Украина «скоро развалится».

«Самодостаточность» Крыма – один из самых глупых тезисов российской пропаганды. Ирония ситуации в том, что Путин неоднократно брал на себя ответственность в этом вопросе. Делалось это только ради «голого» пиара: Путин «присоединил» Крым, а после – «спас» его жителей от техногенных напастей. Поздравляя россиян с первой годовщиной оккупации Крыма, он заверил, что власти страны нацелены на укрепление экономики полуострова.

«Наша цель – сделать Крым и Севастополь самодостаточными, динамично развивающимися субъектами Российской Федерации. И Крыму, и Севастополю необходим качественный шаг в укреплении собственной экономической базы. Нужно стимулировать деловую активность в промышленности, АПК, туризме, других отраслях. Поддержать малый и средний бизнес, создавать новый рабочие места, обеспечить занятость и рост доходов населения», –​ обещал российский президент.

Рекреационная сфера в глубоком кризисе. Надежды на «богатого» российского туриста не оправдались

Прошло два года. Сегодня такие выступления воспринимаются как пошлый анекдот. Крымский агропромышленный комплекс страдает от острой нехватки днепровской воды. Площадь орошаемых земель сократилась на 92%. Промышленность изнывает от нехватки сырья, энергоресурсов и западных санкций. «Крымский содовый завод», «Крымский титан», Бахчисарайский цементный завод и другие предприятия вынужденно сократили производство. Рекреационная сфера в глубоком кризисе. Надежды на «богатого» российского туриста не оправдались. Российский средний класс предпочитает отдыхать в Турции. Падение доходов от туризма тянет за собой стагнацию бизнеса, изнывающего от административного давления и потери клиентов. Символом «укрепления» крымской экономики стали помидоры по 200-300 рублей (около 80-130 грн) за килограмм в курортных регионах. В «совмине» взвалили ответственность не недобросовестных коммерсантов, но выглядело это неправдоподобно. «Власти» не могут остановить рост цен, начавшийся сразу после аннексии.

Несмотря на отчеты чиновников, проект строительства Керченского моста выглядит сомнительным из-за сложных геологических условий в проливе

Крым под российским сапогом никогда не будет самодостаточным. Жителей полуострова просят «немного потерпеть», обнадеживают перспективами строительства Керченского моста. По задумке «властей», он должен сократить расходы на доставку продуктов и промышленных товаров. Несмотря на отчеты чиновников, проект выглядит сомнительным из-за сложных геологических условий в проливе. Автомобильную часть моста могут построить. Вопрос лишь в том, сколько объект простоит и какова будет конечная цена, так как стоимость проекта постоянно увеличивается. Скорей всего после официального запуска движение автомобилей все равно будет ограниченным, мост периодически будут закрывать на «технические работы». Основная цель проекта — дать заработать олигарху Аркадию Ротенбергу, которого называют другом президента Путина. После аннексии предприниматель попал под персональные санкции Запада. Мост стал своего рода компенсацией за финансовые потери и «патриотическую позицию».

Россиян приучают напрямую содержать аннексированный полуостров за счет падения личных доходов и бытовых неудобств

Транспортный переход через пролив не восполнит нехватку воды и электричества. Наладить собственную генерацию в Крыму не могут из-за санкций. Своего высокотехнологичного оборудования у России нет. Скандал с турбинами Siemens насторожил западный бизнес. Если прежде была теоретическая возможность организовать поставки по «серым» схемам, то теперь ее нет. Европейские производители крепко задумаются, прежде чем отправить оборудование в Россию. Вдруг оно окажется в Крыму? В такой ситуации московские чиновники пошли по пути наименьшего сопротивления, «повесив» Крым на энергосистему Краснодарского края. Россиян приучают напрямую содержать аннексированный полуостров за счет падения личных доходов и бытовых неудобств.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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