За три года пребывания Крыма под контролем России местные власти не смогли решить проблему завышенной стоимости продуктов, товаров и услуг. Чиновники предпочитают обвинять в этом спекулянтов, удивляясь и негодуя их наценкам. Месяц назад подконтрольный Кремлю глава крымского Совмина Сергей Аксенов публично отчитал своих подчиненных за помидоры по 200 рублей в курортных регионах полуострова. Те поспешили отрапортовать о снижении цен на овощи в приморских городах и поселках. Так ли это на самом деле, выясняли Крым.Реалии.



Разобраться с высокими ценами на овощи и фрукты в курортных регионах Сергей Аксенов поручил 17 июля. Недопустимой он назвал стоимость помидоров.

«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200-300 рублей за 1 кг помидоров – это недопустимо. Проедьтесь по торговым точкам на южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», – обратился Аксенов к своему заместителю Юрию Гоцанюку и министру сельского хозяйства подконтрольного России правительства Крыма Андрею Рюмшину. – Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России».



Проблемные помидоры

Уже 10 августа Гоцанюк рапортовал о снижении цен на овощи. «Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа. В курортных городах картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры – от 30 рублей, арбузы – 10-20 рублей. А крымские персики можно взять по цене от 40 рублей, виноград – от 120 рублей», – утверждает чиновник.

Проверить его слова несложно. Достаточно прогуляться по рынкам курортных регионов. По последним данным местных блогеров, которые исследовали цены на рынках Феодосии, Евпатории и Ялты, стоимость помидоров составляет от 50 до 100 рублей за килограмм.

На овощном рынке в Ялте, к примеру, они стоят 50-75 рублей за килограмм. В Феодосии их предлагают по цене 100 рублей за килограмм.

Названные заместителем Аксенова помидоры за 30 рублей можно найти в Симферополе. «На рынках города красные помидоры стоят 25 рублей за килограмм, желтые и розовые – 50 рублей», – рассказывают местные жители.



Индекс шашлыка

Картофель на рынках курортных городов и поселков сейчас предлагают по 35 рублей за килограмм. Этот овощ, по подсчетам Радіо Свобода, за последние полгода подорожал в Крыму втрое.

Стоимость арбузов в курортных регионах полуострова стартует от 25 рублей за килограмм (на овощном рынке Ялты). Дыни немного дороже – 40-60 рублей за килограмм.

Найти овощи и фрукты дешевле можно в крупных супермаркетах полуострова.

Следует отметить, что за последние полгода в Крыму подорожало мясо. Свинина на рынках стоит от 330 рублей за килограмм, куриные окорочка продают по 129 рублей.

Индекс шашлыка в Симферополе, оккупированном Донецке и подконтрольном украинским властям Краматорске недавно вычисляли журналисты Крым.Реалии и Донбасс.Реалии. Выяснилось, что самым дорогим мясо оказалось в Крыму – 330-350 рублей за килограмм.

По подсчетам Радіо Свобода, в июне в Крыму подорожали (по сравнению с маем) молоко (на 5 рублей), сахар (на 4,5 рубля) и хлеб (на 2 рубля).

Дороже, чем в соседней России, стоит в Крыму бензин.



«Крым становится заложником импорта продуктов»

Причины завышенных цен на полуострове неоднократно называли и российские, и украинские эксперты.

Стоимость товаров, произведенных на полуострове, действительно может зависеть от желания продавцов получить за них максимальную прибыль. Но и с этим местные предприниматели не согласны. По их словам, завышать цены их вынуждают высокие ставки арендной платы за торговые места.

«Сколько будет в Крыму стоить картофель, если на «Привозе» в Симферополе за одну палатку предприниматель платит 35-40 тысяч рублей?»

«Аренда очень высокая. Сколько будет в Крыму стоить картофель, если на «Привозе» в Симферополе за одну палатку предприниматель платит 35-40 тысяч рублей? Плюс налоги!», – пишут они в соцсетях.

Однако главным фактором, который влияет на ценовую ситуацию в Крыму, все же остается сложная логистика.

По данным главы Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, стоимость переправки одного грузовика в Крым из Краснодарского края и обратно обходится в 40 тысяч рублей. И эти затраты в итоге отражаются на цене продуктов и товаров в Крыму.

Фермерство на полуострове, увы, остается на низком уровне. Фермеры не могут обеспечить своими продуктами даже внутренний крымский рынок

«Крым производит очень мало продукции, она в основном привозная. За счет логистики себестоимость возрастает в разы. Кроме того, фермерство на полуострове, увы, остается на низком уровне. Фермеры не могут обеспечить своими продуктами даже внутренний крымский рынок. Молочная отрасль практически перестала существовать – пастбищ для скота просто нет из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Крым становится заложником импорта продуктов», – заявил в эфире радио Крым.Реалии глава Аграрной партии Украины Денис Марчук.

При этом местные спекулянты, которых во всем винят крымские чиновники, не могут кардинально повлиять на ситуацию, утверждает крымский эксперт, глава ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев.

«Стремление получить выгоду – это и есть суть торговли. Странно –сваливать на рядовых участников недостатки самого рынка… Недостаток в том, что система торговли несовершенна, конкуренция слабая», – считает он.



Опрос Бальбека

Тем не менее спустя три года, в рядах крымских чиновников все еще остаются те, кто просят разъяснить им причины сложившейся ситуации. Депутат Госдумы России, избранный в Крыму, Руслан Бальбек на днях обратился к крымчанам с просьбой назвать ему причины высоких цен в Крыму. Для этого он создал специальный онлайн-опросник.

Большинство проголосовавших в опросе Бальбека заявили, что причиной высоких цен в Крыму является «покровительство некоторых чиновников спекулянтам и, фактически, закрытие глаз на бешено растущие цены»

Согласно предварительным результатам опроса, только 2% проголосовавших согласны с экспертами и считают причиной проблемы сложную логистику. Остальные, так или иначе, винят в ситуации спекулянтов. Большинство проголосовавших в опросе Бальбека заявили, что причиной высоких цен в Крыму является «покровительство некоторых чиновников спекулянтам и, фактически, закрытие глаз на бешено растущие цены». На втором месте – «жажда наживы у предпринимателей», на третьем – «невнятная работа органов власти по недопущению спекуляции».

5% опрошенных считают, что высокие цены в Крыму – это результат высоких издержек на аренду торговых точек. Еще 1% опрошенных уверены, что «в Крыму живут богатые люди, и для них цена не имеет значения».