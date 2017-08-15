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Политика

«У нас не остается другого выбора»: Грузия на пути к членству в НАТО

Подготовка к военным учениям Noble Partner 2016. Грузия, Вазиани, май 2016 года

На днях в Грузии завершились военные учения стран-членов и союзников НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017). В учениях принимали участие более 2,8 тысяч военных из США, Великобритании, Германии, Словении и других государств, а также из трех стран, не являющихся на данный момент членами НАТО, а именно, Грузии, Армении и Украины.

О том, каковы перспективы сотрудничества Грузии с Западом, и как это отразится на безопасности всего кавказского и черноморского регионов, Крым.Реалии рассказал грузинский обозреватель, политический аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе.

По словам эксперта, «Достойный партнер» – это лишь часть весьма активного взаимодействия Грузии и Соединенных Штатов.

«Во-первых, важно отметить посещение нашей страны вице-президентом США Майклом Пенсом. Помимо Грузии, он посетил в Восточной Европе еще две страны: Эстонию и Черногорию, обе из которых являются членами НАТО. Таким образом, Пенс четко обозначил приоритеты внешней политики Соединенных Штатов. Это подчеркивает, что из стран – не членов НАТО – у Грузии наблюдается самый высокий уровень сотрудничества с Альянсом. Кроме этого, в Грузию приехал начальник штаба армии США генерал Марк Майли, командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и другие военачальники», – перечисляет аналитик.

Вице-президент США Майкл Пенс выступает с речью перед участниками военных учений Noble Partner 2017
Вице-президент США Майкл Пенс выступает с речью перед участниками военных учений Noble Partner 2017

В стратегии сдерживания российской агрессии Соединенными Штатами Украина и Грузия играют сегодня серьезную роль
Гела Васадзе

«На данный момент самый большой учебно-тренировочный центр боевой подготовки НАТО находится в Германии. Сейчас точно такой же центр строится в Грузии. Не менее показательно и то, что морской центр подобного же типа также строится в другой стране – не члене НАТО. Я имею в виду базу близ Одессы в Украине. Из этого можно сделать вывод, что в стратегии сдерживания российской агрессии Соединенными Штатами Украина и Грузия играют сегодня серьезную роль. Об этом не преминул заметить даже заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, заявивший, что «Грузия, фактически, участвует во враждебных действиях США против России», – добавляет эксперт.

Сам Гела Васадзе не спешит опровергать заявление российского дипломата, отмечая, что в ситуации, когда 20% территории страны фактически оккупированы Россией, у Грузии не остается иного выбора.

У Грузии просто не остается другого выхода, как быть союзником Соединенных Штатов, поскольку именно США способны обеспечить нашу безопасность
Гела Васадзе

«Буквально сейчас исполняется 25 лет с начала войны в Абхазии – войны, которая была запланирована и спровоцирована Москвой. Таким образом, у Грузии просто не остается другого выхода, как быть союзником Соединенных Штатов, поскольку именно США, как самая сильная страна мира, способна обеспечить нашу безопасность», – отмечает он.

Гела Васадзе подчеркивает: сотрудничество Украины и Грузии с США играет также ключевую роль для обеспечения безопасности во всем черноморском регионе.

«Сейчас достаточно динамично развиваются события внутри Турции и вокруг нее. К тому же в регионе сейчас насчитывается сразу несколько оккупированных территорий. Это Приднестровье, Крым, Абхазия, Цхинвальский регион, горячая война на Донбассе и карабахский конфликт, который также является серьезной проблемой региональной безопасности. В этих условиях присутствие США в регионе просто необходимо хотя бы ради минимального поддержания стабильности», – заключает Васадзе.

Военные учения Noble Partner 2017
Военные учения Noble Partner 2017

По словам эксперта, ни одна ветвь американской власти уже не может игнорировать фактор российской угрозы, как это делалось после 2008 года.

После того, как «гибридная война» России пришла в США и в Европу в виде как минимум вмешательства в выборы, западные элиты уже не могли не реагировать на нее
Гела Васадзе

«После того, как «гибридная война» России пришла в США и в Европу в виде как минимум вмешательства в выборы, западные элиты уже не могли не реагировать на нее», – подчеркивает Гела Васадзе.

По словам грузинского аналитика, на этом фоне существуют реальные шансы вступления Грузии в НАТО.

«Конечно, для этого необходимо, чтобы Грузия выполнила ряд условий, в первую очередь, стала по-настоящему демократической страной, с честными выборами и независимыми судами. Кроме этого, нужно соответствовать стандартам НАТО в военной сфере. На данный момент идет серьезная работа в этом направлении, но многое еще нужно сделать. Однако процесс может существенно ускориться, если присутствие Грузии в НАТО будет важно для самого сильного члена Альянса – Соединенных Штатов. Вероятность этого в последнее время серьезно возросла», – отмечает Васадзе.

При этом эксперт напоминает: военное сотрудничество между Грузией и США регулируется соглашением, подписанным еще в 2008 году и ратифицированным администрацией Джорджа Буша.

«Оно позволяет размещать на территории Грузии военные базы США, войска НАТО и так далее. Таким образом, даже без вступления в Альянс уровень сотрудничества с Западом достаточно высок», – добавляет он.

Военные учения Noble Partner 2017
Военные учения Noble Partner 2017

Гела Васадзе отмечает, что Владимир Путин, со своей стороны, пытается максимально сохранить за собой контроль над постсоветским пространством. Этим, по его словам, объясняется и напряжение в Беларуси, возникающее вокруг учений «Запад-2017».

«Российское руководство, очевидно, опасается, что Беларусь может развернуться в сторону Запада. Такие же опасения у них существуют и по поводу Армении, и я могу сказать, что они небезосновательны. Судя по последним действиям армянской политической элиты, достаточно высока вероятность того, что эта страна в недалеком будущем может выйти из-под контроля Москвы», – предполагает эксперт.

По словам Гелы Васадзе, на Южном Кавказе Кремль оказывает беспрецедентное влияние на Баку, с одной стороны, угрожая дестабилизировать Азербайджан изнутри, а с другой, манипулируя невыполнимыми обещаниями разрешить карабахский конфликт.

За последние 10 лет гибридной войны против Грузии у нас уже выработался иммунитет к любым российским технологиям
Гела Васадзе

«Этими действиями Москва, во-первых, пытается удержать Армению в своей орбите, а во-вторых, обеспечить контроль над Азербайджаном, руководству которого будет, очевидно, очень нелегко выдержать подобный прессинг. Также Кремль пытается активизировать пророссийские партии в Грузии. К примеру, лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе выступила на ряде телеканалов с заявлением: «Что вы будете делать, когда уйдут американские танки?», а другие пророссийские политики ездят в Москву и предлагают Россию как посредника отношений Грузии и НАТО», – сообщает аналитик.

Однако, по словам Гелы Васадзе, подобные инициативы не встречают одобрения в грузинском обществе.

«У меня создается ощущение, что промосковские политики и не рассчитывают на высокий результат. Скорее, они работают «для галочки», чтобы отчитаться перед своими кураторами и освоить бюджет. К тому же за последние 10 лет гибридной войны против Грузии у нас уже выработался иммунитет к любым российским технологиям. Фактически, у Кремля не осталось никаких инструментов давления на Грузию», – заключает он.

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