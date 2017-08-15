На днях в Грузии завершились военные учения стран-членов и союзников НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017). В учениях принимали участие более 2,8 тысяч военных из США, Великобритании, Германии, Словении и других государств, а также из трех стран, не являющихся на данный момент членами НАТО, а именно, Грузии, Армении и Украины.

О том, каковы перспективы сотрудничества Грузии с Западом, и как это отразится на безопасности всего кавказского и черноморского регионов, Крым.Реалии рассказал грузинский обозреватель, политический аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе.

По словам эксперта, «Достойный партнер» – это лишь часть весьма активного взаимодействия Грузии и Соединенных Штатов.

«Во-первых, важно отметить посещение нашей страны вице-президентом США Майклом Пенсом. Помимо Грузии, он посетил в Восточной Европе еще две страны: Эстонию и Черногорию, обе из которых являются членами НАТО. Таким образом, Пенс четко обозначил приоритеты внешней политики Соединенных Штатов. Это подчеркивает, что из стран – не членов НАТО – у Грузии наблюдается самый высокий уровень сотрудничества с Альянсом. Кроме этого, в Грузию приехал начальник штаба армии США генерал Марк Майли, командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и другие военачальники», – перечисляет аналитик.

В стратегии сдерживания российской агрессии Соединенными Штатами Украина и Грузия играют сегодня серьезную роль

«На данный момент самый большой учебно-тренировочный центр боевой подготовки НАТО находится в Германии. Сейчас точно такой же центр строится в Грузии. Не менее показательно и то, что морской центр подобного же типа также строится в другой стране – не члене НАТО. Я имею в виду базу близ Одессы в Украине. Из этого можно сделать вывод, что в стратегии сдерживания российской агрессии Соединенными Штатами Украина и Грузия играют сегодня серьезную роль. Об этом не преминул заметить даже заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, заявивший, что «Грузия, фактически, участвует во враждебных действиях США против России», – добавляет эксперт.

Сам Гела Васадзе не спешит опровергать заявление российского дипломата, отмечая, что в ситуации, когда 20% территории страны фактически оккупированы Россией, у Грузии не остается иного выбора.

У Грузии просто не остается другого выхода, как быть союзником Соединенных Штатов, поскольку именно США способны обеспечить нашу безопасность

«Буквально сейчас исполняется 25 лет с начала войны в Абхазии – войны, которая была запланирована и спровоцирована Москвой. Таким образом, у Грузии просто не остается другого выхода, как быть союзником Соединенных Штатов, поскольку именно США, как самая сильная страна мира, способна обеспечить нашу безопасность», – отмечает он.

Гела Васадзе подчеркивает: сотрудничество Украины и Грузии с США играет также ключевую роль для обеспечения безопасности во всем черноморском регионе.

«Сейчас достаточно динамично развиваются события внутри Турции и вокруг нее. К тому же в регионе сейчас насчитывается сразу несколько оккупированных территорий. Это Приднестровье, Крым, Абхазия, Цхинвальский регион, горячая война на Донбассе и карабахский конфликт, который также является серьезной проблемой региональной безопасности. В этих условиях присутствие США в регионе просто необходимо хотя бы ради минимального поддержания стабильности», – заключает Васадзе.

По словам эксперта, ни одна ветвь американской власти уже не может игнорировать фактор российской угрозы, как это делалось после 2008 года.

После того, как «гибридная война» России пришла в США и в Европу в виде как минимум вмешательства в выборы, западные элиты уже не могли не реагировать на нее

«После того, как «гибридная война» России пришла в США и в Европу в виде как минимум вмешательства в выборы, западные элиты уже не могли не реагировать на нее», – подчеркивает Гела Васадзе.

По словам грузинского аналитика, на этом фоне существуют реальные шансы вступления Грузии в НАТО.

«Конечно, для этого необходимо, чтобы Грузия выполнила ряд условий, в первую очередь, стала по-настоящему демократической страной, с честными выборами и независимыми судами. Кроме этого, нужно соответствовать стандартам НАТО в военной сфере. На данный момент идет серьезная работа в этом направлении, но многое еще нужно сделать. Однако процесс может существенно ускориться, если присутствие Грузии в НАТО будет важно для самого сильного члена Альянса – Соединенных Штатов. Вероятность этого в последнее время серьезно возросла», – отмечает Васадзе.

При этом эксперт напоминает: военное сотрудничество между Грузией и США регулируется соглашением, подписанным еще в 2008 году и ратифицированным администрацией Джорджа Буша.

«Оно позволяет размещать на территории Грузии военные базы США, войска НАТО и так далее. Таким образом, даже без вступления в Альянс уровень сотрудничества с Западом достаточно высок», – добавляет он.

Гела Васадзе отмечает, что Владимир Путин, со своей стороны, пытается максимально сохранить за собой контроль над постсоветским пространством. Этим, по его словам, объясняется и напряжение в Беларуси, возникающее вокруг учений «Запад-2017».

«Российское руководство, очевидно, опасается, что Беларусь может развернуться в сторону Запада. Такие же опасения у них существуют и по поводу Армении, и я могу сказать, что они небезосновательны. Судя по последним действиям армянской политической элиты, достаточно высока вероятность того, что эта страна в недалеком будущем может выйти из-под контроля Москвы», – предполагает эксперт.

По словам Гелы Васадзе, на Южном Кавказе Кремль оказывает беспрецедентное влияние на Баку, с одной стороны, угрожая дестабилизировать Азербайджан изнутри, а с другой, манипулируя невыполнимыми обещаниями разрешить карабахский конфликт.

За последние 10 лет гибридной войны против Грузии у нас уже выработался иммунитет к любым российским технологиям

«Этими действиями Москва, во-первых, пытается удержать Армению в своей орбите, а во-вторых, обеспечить контроль над Азербайджаном, руководству которого будет, очевидно, очень нелегко выдержать подобный прессинг. Также Кремль пытается активизировать пророссийские партии в Грузии. К примеру, лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе выступила на ряде телеканалов с заявлением: «Что вы будете делать, когда уйдут американские танки?», а другие пророссийские политики ездят в Москву и предлагают Россию как посредника отношений Грузии и НАТО», – сообщает аналитик.

Однако, по словам Гелы Васадзе, подобные инициативы не встречают одобрения в грузинском обществе.

«У меня создается ощущение, что промосковские политики и не рассчитывают на высокий результат. Скорее, они работают «для галочки», чтобы отчитаться перед своими кураторами и освоить бюджет. К тому же за последние 10 лет гибридной войны против Грузии у нас уже выработался иммунитет к любым российским технологиям. Фактически, у Кремля не осталось никаких инструментов давления на Грузию», – заключает он.