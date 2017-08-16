Репрессиями против крымскотатарского и украинского населения российские власти Крыма пытаются отвлечь внимание от экономических проблем полуострова. Об этом в эфире Радіо Свобода заявила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник после ареста в Крыму очередного «диверсанта» – Геннадия Лимешко​. Эксперты отмечают: хоть у Украины не так много рычагов, чтобы повлиять на Россию напрямую, она должна поддерживать своих граждан всеми возможными способами.

«В связи с задержанием так называемого «диверсанта» они начали говорить, что он хотел взорвать опоры, связанные с подачей электроэнергии. Пожары в лесах, обесточивание, то другое ‒ все это можно списать на украинских «провокаторов» и не брать на себя ответственность», ‒ объясняет правозащитница Ольга Скрипник.

С ней соглашается эксперт по безопасности Юрий Костюченко ‒ по его мнению, российские спецслужбы имитируют борьбу с «украинскими диверсантами» преимущественно для внутреннего потребления.

Все складывается так, что спонсором терроризма является именно Россия

«Это нормальная практика авторитарных сообществ ‒ задерживать кого-то и выдавать это за работу по предупреждению терактов. Вспомним предыдущие случаи ‒ так называемая «украинская ДРГ», которой выдвигали обвинения в «терроризме». Они пытались это использовать как лозунг – что якобы Украина является спонсором терроризма. Но не получилось и не получится – все складывается так, что спонсором терроризма является именно Россия», ‒ говорит эксперт.

Председатель Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев обращает внимание на то, что российские силовкики в Крыму нарушают даже собственные законы. Он напоминает о задержании крымчан, вышедших на одиночные пикеты в поддержку задержанного ранее активиста Сервера Караметова.

Нужно поддерживать активистов – чтобы они понимали, что за ними стоит целое государство Украина, весь украинский народ

«Российская оккупационная власть нарушает и международные нормы, а также собственные законы. Как действовать Украине? Делать заявления по поводу этого и поддерживать активистов. Чтобы они понимали, что за ними стоит целое государство Украина, весь украинский народ», ‒ призывает член Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины регулярно выступает с протестом в связи с действиями России на оккупированных территориях. По словам пресс-секретаря украинского МИД Марьяны Бецы, ведомство уже направило в МИД России ноту с требованием предоставить информацию о задержании украинца Геннадия Лимешко и действий, которые ему инкриминируют. Беца признает: возможности дипломатов ограничены, ведь никаких консульских учреждений на территории аннексированного Крыма у украинского ведомства нет.

«Рычагов влияния в Украине не так много, работаем только через правозащитников и волонтеров», ‒ говорит она.

Марьяна Беца добавляет, что каждый факт репрессий против населения (преимущественно этнических украинцев и крымских татар) в ведомстве фиксируют и приобщают к доказательной базе для дальнейшего рассмотрения преступлений России в Международном суде ООН.

Правозащитница Ольга Скрипник считает, что власти Украины должны прилагать больше усилий для решения крымского вопроса, в частности освобождения крымских политзаключенных.

Нужно требовать, чтобы хотя бы украинский омбудсмен могла посещать Крым и видеть наших задержанных

«В прошлом году, в декабре, Валерия Лутковская (уполномоченный Верховной Рады по правам человека ‒ ред.) смогла посетить украинских граждан в СИЗО на территории Симферополя, ‒ вспоминает она. ‒ Нужно требовать, чтобы хотя бы украинский омбудсмен могла посещать Крым и видеть наших задержанных».

По данным Скрипник, в следственных изоляторах и колониях Крыма сейчас более сорока политзаключенных.

«А относительно административного преследования ‒ это сотни и сотни людей: штрафы, задержания, доставка в так называемый Центр противодействия экстремизму, ‒ говорит Скрипник. ‒ Есть еще люди, пострадавшие от нарушений прав на собственность. Более того, тысячи людей вынуждены были уехать из-за угроз и запугивания ‒ например, я одна из них. Это тоже люди, которые стали жертвами этого режима».

Тысячи людей вынуждены были уехать из-за угроз и запугивания ‒ они тоже жертвы этого режима

Правозащитница говорит, что эти нарушения прав человека в Крыму может рассматривать ряд международных инстанций: не только Европейский суд по правам человека, но и Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Последний, например, может рассматривать массовые правонарушения и, по словам Скрипник, в будущем сможет осудить действия российского руководства.

«Например, по захвату Крыма Россией этот суд может выяснять не только конкретных исполнителей, но и тех, кто стоит (за преступлениями ‒ ред.). Потому что безусловно, все, что происходит в Крыму ‒ это политика Кремля и непосредственного руководства России», ‒ убеждена правозащитница.