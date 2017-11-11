Такой вот «крымский налог»…

Содержание Крыма и Севастополя выливается для России в круглые суммы. Миллиардные финансовые вливания Кремля в соцсетях сравнивают с выплатой дани.

В этом месяце правительство России определило размеры бюджетной помощи Крыму, Севастополю и Чечне. Речь идет о так называемых «именных» дотациях на балансировку бюджетов в размере 46 млрд рублей (около 23 млрд гривен). Крыму из этой суммы выделят 23,2 млрд рублей, Севастополю – 5,4 млрд рублей, остальное получит Чечня.

О подобных денежных вливаниях подавляющее большинство регионов России может только мечтать. И многим комментаторам (в первую очередь – российским) это кажется большой несправедливостью.

Александр Радченко

А для других прикорм не предусмотрен.Вот так подкармливали т.н. социалистические дружественные страны ,ну и где они теперь.А столько грохнули на них бабла...!

Ринат Голятдинов

На скотном дворе все были равны. Но некоторые были ровнее.

Lisa Cherkasova

деньги есть. А вы держитесь:-)

Финансовые вливания в Крым и Чечню сравнивают с данью, которую Россия некогда платила своим сюзеренам.

Daniel Rodriguez

Россиюшка готовится платить дань.

Андрей Шумилин

Потомки Скобелева и Горчакова платят дань горцам и крымским татарам.... мда...

Arthur Kostandyan

Чё поделать, придется платить дань крымским ханам, чтобы не уплыли на берег турецкий, после очередного волеизливления и чеченским беям, что бы беспредел не перешел в резню

Алампиев Сергей

Другими словами, для получения субсидий другим регионам надо побыть в другой стране или повоевать с Москвой?(

Рустам Касимов

Игрушки Путина нуждаются в деньгах

Андрей Ребриков

Уважаемый налогоплательщик! Возвращаем вам налоговую декларацию для исправления. В графе "иждевенцы" не нужно писать " правительство, депутаты и полмиллиона чеченцев".

В конце октября подконтрольные Кремлю власти Крыма приняли проект трехлетнего бюджета. Почти 80% его доходов обеспечат безвозмездные поступления — дотации и субсидии из федеральной казны России.

Dmitri Bosniak

Еще чуть-чуть и будет кормить Россиюшку

Valery Danilov

А можно так же с Вологодской областью? Нет, нельзя?

Вадим Симонов

...если бы за крым не платили мы, то 130 млрд пришлось бы платить солдатам НАТО из американского бюджета!

Сергей Стеблиненко

...Крым постепенно становится "содержанкой" России. Впрочем, Москва не отказывается нести ответственность за тех, кого совратила, простите приручила…

Алексей Пономарев

Все победы Путина заключаются в том, что мы сажаем на колени кого-нибудь ненужного и начинаем насильно кормить из большой ложки

mr_vaho

Кто бы мне такой бездефицитный бюджет устроил.

Я буду тратить, а он мне 80% расходов оплачивать.

Еще одну Чечню приобрели…

Oleg O'Hren

80% доходов - это дотации и субсидии?

В остальном мире это бы назвали дефицитом бюджета 80%.

Frank Cowperwood

Вторая Чечня, бездонная бочка и кормушка для воровства

Orgi_ja

Если мы содержим Крым, почему не проведён референдум у нас?

В Сети попробовали подсчитать, во сколько обходится содержание Крыма среднестатистическому россиянину. Цифры у комментаторов расходятся, но при любых расчетах они выглядят немаленькими.

Борис Вишневский

...Почти по 2 тысячи рублей в год с каждого работающего россиянина — чтобы в Крыму продолжали любить Путина.

Такой вот «крымский налог»…

Только мне кажется, что при нежелании государства оплачивать жизненно необходимое, но дорогостоящее лечение детей (на что отчаявшиеся родители пытаются собрать деньги, в том числе через СМИ), это выглядит чудовищной аморальностью?

Юлія Зерній

Какие дети? Дети подождут! Крымнаш сначала накормите, Донбасс, который кормил Украину! Не забудьте Приднестровье, Осетию, Абхазию. Ну и Ассада не обижайте. Вперёд!

Юрий Тимпанов

Мне это напоминает анекдот про приговорённого к повешению, которому предписано прибыть на казнь со своей верёвкой и куском мыла. В роли повешенного - население расеи…

Павел Савастьянов

Вся эта сумасшедшая нагрузка падает на наши плечи. Зачем мне такой курорт? Не хочу! Не подписывался на это и не подпишусь никогда

Андрей Плахонин считает, что в будущем Россию ждут еще большие траты на Крым.