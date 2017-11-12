На этой неделе российские силовики провели массовые обыски и задержания крымских активистов. Целевой группой для удара силовиков стало общественное объединение «Крымская солидарность», сплачивающее родственников крымских политузников и поддерживающих их гражданских активистов.

Такая активность силовиков свидетельствует о том, что ни о какой «политической оттепели», о которой можно было надеяться после освобождения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, в отношении инакомыслящих в Крыму речи не идет. В этом свете освобождение этих двух лидеров крымскотатарского национального движения все более схоже с их выдворением.

В Крым приезжать им не рекомендую

О том, что дорога в Крым закрыта для Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Крым приезжать им не рекомендую. Уверен, что найдутся граждане, которые будут возражать против приезда данных товарищей в республику Крым. Я сам выйду в пикет на границе. Пусть там живут, нормально строят свой быт, а сюда не приезжают», – сказал Аксенов.

Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться. В Крым поеду после поездки в Германию

​Со своей стороны, Ильми Умеров твердо намерен вернуться на родной полуостров после прохождения курса лечения в Германии.

«Благодарю всех, кто поддержал меня в эти дни. Никак не могу и не хочу свыкнуться с мыслью, что меня вывезли из Крыма. Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться. В Крым поеду после поездки в Германию, связанной с приглашением на обследование и лечение», – написал Умеров.

В комментарии Крым.Реалии крымский бизнесмен Олег Зубков считает, что Аксенов не сможет воспрепятствовать возвращению Ильми Умерова в Крым.

«Отвечая на ваш вопрос, прежде всего, хочу заметить то, что решение о помиловании (или оправдании) Ильми Рустемовича Умерова принял президент России Владимир Путин, которого Сергей Аксенов боится, как говорится, «как огня». Боится поскольку у самого Аксенова биография далеко не кристально чистая, да и главой Крыма он стал лишь благодаря стечению некоторых известных, во многом случайных обстоятельств.

Ильми Умеров сегодня фактически оправдан, поскольку он не просил у президента России его помиловать. И перед законами России он сегодня чист. Он имеет полное право вернуться в свой дом, на свою родину к своей семье», – завил Зубков.

При этом он подтверждает, что российскому главе Крыма очень невыгодно возвращение Ильми Умерова в Крым.

Сергею Аксенову не выгодно возвращение в Крым столь сильного и уважаемого человека, одного из настоящих лидеров крымских татар

«Разумеется, что Сергею Аксенову не выгодно возвращение в Крым столь сильного и уважаемого человека, одного из настоящих лидеров крымских татар, а не тех «перевертышей», с которыми он предпочитает иметь дело и назначать на разные ответственные должности в Крыму. Ильми Рустемовича Умерова хорошо знают крымчане, как высокопорядочного человека, грамотного руководителя и он по праву является один из лидеров общественного мнения. В разные годы Ильми Умеров работал на разных высоких и ответственных должностях в Крыму, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Крыма, занимал должность вице-премьера правительства Крыма. Он неоднократно награжден разными наградами, в том числе орденами, является Заслуженным работником местного самоуправления Крыма. Поэтому Ильми Умеров – очень мощная, грамотная «фигура» на сегодняшней крымской шахматной доске и Сергей Аксенов понимает, что такая «фигура» может ему поставить «мат». Нынешний глава республики вообще очень боится сильных, умных людей, имеющих и отстаивающих свою позицию, свое мнение, а в случае с Ильми Умеровым все еще сложнее. Поскольку он прекрасно знает не только, кто такой Аксенов на самом деле, но и чем он занимается сегодня, а также прекрасно знает какие полномочия у председателя Совета министров Крыма и что он может делать, а чего нет», – отметил Зубков.

Сам находящийся в длительном противостоянии с «командой победителей» крымский бизнесмен считает, что Ильми Умерову по силам противостоять давлению со стороны российского главы Крыма.

Сергей Аксенов и его команда могут попытаться препятствовать возвращению Ильми Умерова в Крым лишь тем, что будут сотрясать крымский эфир

«По моему мнению, Сергей Аксенов и его команда могут попытаться препятствовать возвращению Ильми Умерова в Крым лишь тем, что будут сотрясать крымский эфир через свои подконтрольные СМИ, репортажами о том, какой плохой Ильми Умеров. Еще могут спровоцировать либо организовать провокации в отношении него, рассчитывая запугать и вынудить покинуть Крым. Однако думаю, что несмотря на человечное и доброе сердце Ильми Рустемовича Умерова, ему хватит стойкости выдержать и это. Потому что, сколько всяким «дерьмом» не обливай хорошего человека, оно к нему не пристанет, а вернется лишь к тем, кто это «дерьмо» производит и разбрасывает», – сообщил Зубков.

Крымский проукраинский активист Леонид Кузьмин, который также подвергся давлению репрессивной машины в отношении инакомыслящих в Крыму, более осторожен в отношении возвращения Ильми Умерова в Крым.

«Господин Умеров умный человек. Я думаю, что слова о возвращении это его импульсивное желание. Но спешить в Крым все равно не стоит – здоровье дороже всего», – прокомментировал Крым.Реалии ситуацию активист, который сам в конце августа был вынужден покинуть Крым.