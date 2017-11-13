Российские власти снова объявили, что крупные банки этой страны не хотят работать в Крыму из-за угрозы санкций. Глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков на днях опроверг обещания крымских чиновников о приходе на полуостров в ближайшее время «Сбербанка» и ВТБ. Поэтому российским налогоплательщикам и дальше придется датировать те банки, которые согласились работать в санкционной «серой» зоне полуострова. На что тратит эти бюджетные дотации крупнейший крымский банк РНКБ и кому выдает государственные кредиты, выясняли Крым.Реалии.

ПАО «Российский национальный коммерческий банк» было создано в Москве в результате преобразования одноименного ООО в 1998 году, сообщается на сайте банка.

Зайдя на полуостров, РНКБ попал во все санкционные списки Украины, России и Европы

В Крыму банк появился весной 2014 года вместо анонсированного местными чиновниками захода крупных российских банков.

Зайдя на полуостров, РНКБ попал во все санкционные списки Украины, России и Европы. Таким образом, он оказался отрезанным от международных платежных и финансовых систем, а также возможных иностранных инвестиций.

На полуострове РНКБ занял многочисленные офисы украинского «ПриватБанка». Финансовое обеспечение банка легло на плечи российских налогоплательщиков. Как распоряжается бюджетными ресурсами крупнейший крымский государственный банк, Крым.Реалии выясняли на основе открытых данных.

Миллионы на фуршеты...

Судя по закупкам банка, он не жалеет средств на собственные мероприятия и партнерство с другими

Судя по закупкам банка, он не жалеет средств на собственные мероприятия и партнерство с другими. Так, в начале ноября банк закупил услуги по организации конференции «Итоги 2017 года и перспективы развития банка в 2018 году», которая состоится в конце года. В частности, закупаются услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий.

Они закуплены у единственного поставщика – ООО «Агентство хорошего настроения «Карандаш» из Смоленска.

Эта же фирма почти за 4 миллиона рублей организовывала мероприятия РНКБ в рамках Formula1 в Сочи в апреле этого года.

«Исполнитель обязуется оказать техническое обеспечение, шоу-программу с участием артистов и услуги кейтинга в рамках Formula1, проходящий в Сочи (автодром). Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 мая 2017 года», – говорится в договоре, копией которого располагают Крым.Реалии.

Согласно смете, представители РНКБ предоставляли свои площадки для ведущего Formula1, дегустации сыров крымских сыроделов и крымского вина, распространяли сладости в фирменных цветах банка, организовывали фуршет, коктейльный стол и оказывали прочие услуги.

Свыше 9 миллионов рублей в этом году потратили в РНКБ на участие в третьем Ялтинском экономическом форуме

Интересно, что на официальном сайте Формулы 1 в России нет упоминаний о партнерстве с санкционным РНКБ.

Свыше 9 миллионов рублей в этом году потратили в РНКБ на участие в третьем Ялтинском экономическом форуме. Банк выступал генеральным партнером этого мероприятия.

И еще 800 тысяч рублей – на организацию фуршета и кофе-брейка в рамках проведения пятой конференции руководителей РНКБ в сентябре.

… и рекламу

Свыше 250 миллионов рублей банк потратил в этом году на систему охраны своих объектов.

Свыше 250 миллионов рублей банк потратил в этом году на систему охраны своих объектов

В октябре в РНКБ закупили услуги по монтажу, модернизации, ремонту систем охраны и безопасности в 12 регионах полуострова. Для региональных отделений и банкоматов банка закупались системы охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступом. Эти услуги обошлись в 58,4 миллиона рублей.

Услуги банку предоставляло ООО «РОС-7» из Московской области.

Эта же получила еще 3 миллиона рублей за монтаж системы пожарной и охранной сигнализации на объектах банка в августе.

Свыше 200 миллионов рублей были потрачены в сентябре на монтаж, модернизацию и ремонт систем охраны и безопасности еще в 15 регионах Крыма.

Эти услуги предоставляло банку московское ООО «Присско».

Не менее внушительные суммы в РНКБ тратят и на свою рекламу, хотя и так в Крыму является лидером среди других банков.

В октябре банк потратил почти 24 миллиона рублей на изготовление и монтаж рекламно-информационных материалов и их размещение на полуострове.

Эти услуги были закуплены у симферопольского ООО «ВВВ Плюс», которое принадлежит офшорной компании «Радиодепот Лимитед», зарегистрированной на Кипре.

Размещение рекламных материалов РНБК в интернете обошлось банку в 25,3 миллиона рублей. Заказ получило ООО «АП» из Тульской области.

Банк для своих?

РНКБ открыл несколько кредитных линий различным коммерческим структурам. Как оказалось, среди них немало близких к российским властям

В этом году РНКБ открыл несколько кредитных линий различным коммерческим структурам. Как оказалось, среди них немало близких к российским властям и подконтрольным им депутатам крымского парламента.

Например, за последние два года РНКБ выдал три кредита симферопольскому ООО «Альт-Эра» на общую сумму 94 миллиона рублей. Последний кредит на 40 миллионов фирме был предоставлен в октябре для обеспечения его участия в тендере по проведению ремонта дорог в населенных пунктах полуострова.

Как ранее писали Крым.Реалии, эта фирма принадлежит сыну депутата подконтрольного России парламента Крыма от «Единой России» Леониду Бабашову и регулярно осваивает бюджетные подряды на строительстве дорог на полуострове. Причем работы, которые выполняет «Альт-Эра», вызывают нарекания у крымчан.

На данный момент банк предлагает ипотеку по сниженной ставке 8% на квартиры в жилых комплексах ООО «ИнтерСтрой». Этой фирмой владеет еще один депутат крымского парламента от ЛДПР Евгений Кабанов, известный на полуострове как застройщик парков и самых живописных мест полуострова. Это называют фирменным стилем Кабанова.

В октябре РНКБ предоставил льготный кредит по ставке 5% АО «Крымская фруктовая компания». Предприятию предоставлены 80 миллионов рублей на пять лет. Как известно, «Крымская фруктовая компания» входит в структуру агрохолдинга «Дружба народов», которая ранее принадлежала украинскому бизнесмену Юрию Косюку. Недавно компанию приобрели предприятия, близкие к президенту России Владимиру Путину.

В сентябре банк перечислил 5 миллиардов рублей синдицированного кредита для строительства нового пассажирского терминала ООО «Международный аэропорт «Симферополь», который теперь тоже контролируют фирмы из окружения Владимира Путина.