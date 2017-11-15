16 ноября должно состояться очередное заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда Крыма по делу украинца Владимира Балуха. Ранее это дело отправили на повторное рассмотрение.

Фермер из крымского поселка Серебрянка Владимир Балух в 2014 году установил на крыше своего дома украинский флаг, а затем повесил табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». В декабре 2016 года сотрудники ФСБ провели обыск у украинца, в ходе которого якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма вынес приговор: три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Украинские правозащитники считают, что Владимир Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, посещающий заседания суда по делу Владимира Балуха, заявляет об ухудшении здоровья украинца.

Его доставили в больницу, провели обследование. В итоге Владимира Балуха вернули в ИВС. Не самое лучшее решение

​– Процесс начался заново, прошло уже два заседания. На первом же Владимир Балух заявил, что вины не признает и ничего противоправного не совершал. Тем не менее его уже 11 месяцев содержат под стражей незаконно. Ведет он себя напористо, агрессивно, активно участвует в заседании, задает вопросы свидетелям. Владимир Балух не замыкается, как в свое время Олег Сенцов. И все же на последнем заседании ему стало плохо, пришлось вызвать «скорую». Его доставили под конвоем в Центральную районную больницу, провели обследование и назначили лечение. В итоге Владимира Балуха вернули в изолятор временного содержания, где он должен принимать все лекарства. Не самое лучшее решение, учитывая, что в ИВС холодно, а обострение его болезни связано в том числе с похолоданием.

​Российский юрист, адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе не верит в объективность подконтрольного России крымского суда, рассматривающего дело украинца.

Вряд ли нам стоит ожидать послаблений, суд наверняка вынесет новый обвинительный приговор

​– Дело вернули на повторное рассмотрение благодаря нашей жалобе в российский Верховный суд Крыма на судью, которая вела и первое, более раннее дело Владимира Балуха, и второе. То есть повторное рассмотрение проходит с новым составом суда. Пока что прокуратура не изменила прежнее обвинительное заключение, а судья оставила прежней меру пресечения. Тем не менее мы будем подавать соответствующие ходатайства. Вряд ли нам стоит ожидать послаблений, суд наверняка вынесет новый обвинительный приговор. Напомню, что прокурор отталкивается от результатов обыска в доме, который не принадлежал обвиняемому. В ходе самого обыска также было допущено множество нарушений. Мы, конечно же, снова будем указывать на это судье.

​Эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин убежден, что все крымчане с проукраинской позицией подвергаются опасности на полуострове.

Если человек настроен против оккупации и не скрывает этого, за ним в итоге придут

​– Увы, в Крыму сейчас наказывают не только за украинский флаг, но и за убеждения. Если человек настроен против оккупации и не скрывает этого, за ним в итоге придут. Например, Игоря Мовенко из Севастополя избили за наклейку добровольческого батальона «Азов» на велосипеде, но вместо возбуждения уголовного дела против нападавших началось преследование его самого за проукраинскую позицию. Следователи нашли какой-то комментарий от 2016 года и вменяют этому человеку экстремизм. Россияне лишь пытаются создать видимость того, что украинцев на полуострове не ущемляют, но на самом деле ситуация крайне плачевная.

Крымский общественный деятель, ныне доцент Черновицкого университета имени Федьковича Анатолий Ковальский 9 марта 2014 года был похищен на железнодорожном вокзале в Симферополе, когда встречал посылку с украинской символикой перед митингом в парке имени Шевченко. Сегодня он констатирует, что на полуострове царит ксенофобия.

Всех несогласных берут на карандаш, а потом приходят с обысками

​– В Крыму у оккупантов развязаны руки. Меня тогда банально похитили, связали, отвезли непонятно куда. В России испокон веков преследовали все чужеродное, так что ничего нового тут нет. Украинская школа-гимназия в свое время пользовалась недюжинной популярностью, но сразу после аннексии с нее срубили всю символику, стерли имена тех, кто ее строил. Как будто украинцев тут никогда не было, а были только россияне. Всех несогласных берут на карандаш, а потом приходят с обысками и так далее. Так что Владимир Балух не первый и, увы, не последний такой политзаключенный.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)