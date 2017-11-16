В Нью-Йорке на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Украинская общественность торжествует, хотя без ложки дегтя не обошлось.

Резолюция подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией и призывает Москву выполнить решения Международного суда ООН. Они касаются отмены запрета на работу Меджлиса крымскотатарского народа, а также обучения на украинском и крымскотатарском языках. Вскоре резолюцию вынесут на голосование Генассамблеи ООН.

Неудивительно, что Кремль и назначенное им руководство Крыма бросились опровергать изложенные в резолюции факты нарушений прав человека.

Сергей Аксенов

...Эта резолюция, как и предыдущая, не опирается на факты, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Более того, резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть это политика государственного терроризма.

Абсолютно очевидно, что тему прав человека в очередной раз используют в качестве оружия в гибридной войне против России.

Считаю, что это подрывает авторитет ООН…

Владимир Константинов

Никак не успокоятся!..

Украинское руководство и рядовые пользователи, напротив, встретили резолюцию на «ура».

Рефат Чубаров

Россия получила очередную оплеуху в ООН...

...МЗС Украины, украинские дипломаты и наши партнёры – соавторы проекта резолюции, а таких было 40 национальных делегаций, а также страны, поддержавшие позицию Украины при голосовании, достойны самых искренних слов благодарности.

Сергій Алєксєєв

...Важливо, що ухвалений проект містить вимогу до Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові та заклик негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності. Кожен з цих пунктів надзвичайно важливий для нас бо є додатковим юридично обґрунтованим аргументом для використання в міжнародних судових процесах...

Сергій Бойко

...Резолюція ООН - офіційний документ, на який можна посилатися у міжнародних судах. Тому це важлива перемога.

Черных красок в общую картину добавил список стран, проголосовавших против принятия резолюции. Их оказалось 25. Еще 77 стран воздержались от голосования.

Vita Svetlanova

Вот и определились, кто нам друг, кто враг, а кто трус

zloy-odessit

...Пророссийское лобби есть практически во всех международных организациях, ведь туда впускают всех. Демократия, толерантность. Но, благодаря таким голосованиям, как нельзя чётко виден тот качественный срез мироустройства и место в нём России.

Особенно возмутила комментаторов позиция соседней Беларуси. Эмоции бьют через край.

Vitalii Honcharov

...А вот сябрам "спасибо" за "поддержку". Молодцы соседи!..

...Спасибо вам ! Прекрасно смотритесь на ряду с Зимбабве, Угандой, Никарагуа и Северной Кореей…

Alexandr Titov

Беларусь это пророссийская страна, подтверждаю как живущий здесь. Странно, что это стало для кого-то открытием.

Груня Грунідзе

Коли вже бацько між стільцями провалиться!?

В Сети уже звучат призывы отказаться от ведения переговоров о судьбе Донбасса в Минске.

Віталій Литвиненко

100 % - Мінськ - колонія Москви, з таким же успіхом перемовини можна було вести у Калузі

Iryna Gerashchenko

...Це - не нейтральна позиція, а цілком конкретна. Нейтральні країни бодай утрималися, Білорусі знову не вистачило " нейтральності" для інакшої від РФ позиції. Але при цьому Мінськ претендує на певні миротворчі лаври, наголошуючи, що створює нейтральний майданчик для переговорів по Донбасу. Я , як український політик і як учасник переговорів в мінських групах, розцінюю вчорашнє голосування білоруської делегаціі в третьому комітету ООН по резолюціі по Криму , як таке, яке йде врозріз з гучними заявами про нейтральність. Це другий ніж в спину Україні. Після подібного минулорічного голосування. Виклада свою позицію максимально дипломатично, мовчати не вважаю за можливе...

Айдер Муждабаев

...А ещё надеюсь, что Минск таки удостоится жесткого дипломатического демарша Киева в связи с последовательной поддержкой аннексии и агрессии против Украины во всех международных организациях. Такое поведение «доброго соседа» не должно оставаться не замеченным на официальном уровне. По Минску в роли места для дальнейших переговоров — это МИДу решать, не мне учить Павла Климкина. Но если есть приемлемые для Украины варианты отказаться от этой локации в пользу любой другой, то попробовать стоит. Лукашенко (простите, мне как не дипломату можно) уже окончательно одурел, его послы не просто молча голосуют против Украины, а активно поддерживают антиукраинские действия России в ООН.

Хотя у некоторых комментаторов нашлось объяснение антиукраинской позиции Беларуси во время голосования в ООН.