В Нью-Йорке на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Украинская общественность торжествует, хотя без ложки дегтя не обошлось.
Резолюция подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией и призывает Москву выполнить решения Международного суда ООН. Они касаются отмены запрета на работу Меджлиса крымскотатарского народа, а также обучения на украинском и крымскотатарском языках. Вскоре резолюцию вынесут на голосование Генассамблеи ООН.
Неудивительно, что Кремль и назначенное им руководство Крыма бросились опровергать изложенные в резолюции факты нарушений прав человека.
...Эта резолюция, как и предыдущая, не опирается на факты, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Более того, резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть это политика государственного терроризма.
Абсолютно очевидно, что тему прав человека в очередной раз используют в качестве оружия в гибридной войне против России.
Считаю, что это подрывает авторитет ООН…
Никак не успокоятся!..
Украинское руководство и рядовые пользователи, напротив, встретили резолюцию на «ура».
Россия получила очередную оплеуху в ООН...
...МЗС Украины, украинские дипломаты и наши партнёры – соавторы проекта резолюции, а таких было 40 национальных делегаций, а также страны, поддержавшие позицию Украины при голосовании, достойны самых искренних слов благодарности.
...Важливо, що ухвалений проект містить вимогу до Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові та заклик негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності. Кожен з цих пунктів надзвичайно важливий для нас бо є додатковим юридично обґрунтованим аргументом для використання в міжнародних судових процесах...
...Резолюція ООН - офіційний документ, на який можна посилатися у міжнародних судах. Тому це важлива перемога.
Черных красок в общую картину добавил список стран, проголосовавших против принятия резолюции. Их оказалось 25. Еще 77 стран воздержались от голосования.
Вот и определились, кто нам друг, кто враг, а кто трус
...Пророссийское лобби есть практически во всех международных организациях, ведь туда впускают всех. Демократия, толерантность. Но, благодаря таким голосованиям, как нельзя чётко виден тот качественный срез мироустройства и место в нём России.
Особенно возмутила комментаторов позиция соседней Беларуси. Эмоции бьют через край.
...А вот сябрам "спасибо" за "поддержку". Молодцы соседи!..
...Спасибо вам ! Прекрасно смотритесь на ряду с Зимбабве, Угандой, Никарагуа и Северной Кореей…
Беларусь это пророссийская страна, подтверждаю как живущий здесь. Странно, что это стало для кого-то открытием.
Коли вже бацько між стільцями провалиться!?
В Сети уже звучат призывы отказаться от ведения переговоров о судьбе Донбасса в Минске.
100 % - Мінськ - колонія Москви, з таким же успіхом перемовини можна було вести у Калузі
...Це - не нейтральна позиція, а цілком конкретна. Нейтральні країни бодай утрималися, Білорусі знову не вистачило " нейтральності" для інакшої від РФ позиції. Але при цьому Мінськ претендує на певні миротворчі лаври, наголошуючи, що створює нейтральний майданчик для переговорів по Донбасу. Я , як український політик і як учасник переговорів в мінських групах, розцінюю вчорашнє голосування білоруської делегаціі в третьому комітету ООН по резолюціі по Криму , як таке, яке йде врозріз з гучними заявами про нейтральність. Це другий ніж в спину Україні. Після подібного минулорічного голосування. Виклада свою позицію максимально дипломатично, мовчати не вважаю за можливе...
...А ещё надеюсь, что Минск таки удостоится жесткого дипломатического демарша Киева в связи с последовательной поддержкой аннексии и агрессии против Украины во всех международных организациях. Такое поведение «доброго соседа» не должно оставаться не замеченным на официальном уровне. По Минску в роли места для дальнейших переговоров — это МИДу решать, не мне учить Павла Климкина. Но если есть приемлемые для Украины варианты отказаться от этой локации в пользу любой другой, то попробовать стоит. Лукашенко (простите, мне как не дипломату можно) уже окончательно одурел, его послы не просто молча голосуют против Украины, а активно поддерживают антиукраинские действия России в ООН.
Хотя у некоторых комментаторов нашлось объяснение антиукраинской позиции Беларуси во время голосования в ООН.
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