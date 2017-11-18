Чтобы все так ездили...

Чиновники назначенного Кремлем правительства Крыма «пошли в народ»: проехались на общественном транспорте и выслушали проблемы граждан. Фотоотчеты о своих поездках они выложили в соцсетях. Крымская интернет-общественность восприняла такую инициативу с иронией и обратилась к чиновникам с неудобными вопросами.
Добираться до места приема граждан на общественном транспорте чиновникам поручил российский глава Крыма Сергей Аксенов. «У вас будет самый эффективный прием, поверьте мне», – заявил он.
Вице-премьеры, министры и главы комитетов бросились выполнять поручение своего шефа и загрузились в троллейбусы и маршрутки. При этом они не без удовольствия позировали фото- и видеооператорам, которых, надо полагать, предусмотрительно взяли с собой в дорогу.
У крымской интернет-общественности эта чиновничья «пиар-акция» не вызвала ничего, кроме сарказма и многочисленных вопросов.
30 минут позора – и я на работе!
У населения новый квест.... угадай троллейбусы с министром)
И долго этот цирк будет продолжаться? Зачем такая идея? В наше время автомобиль не роскошь ,а средство передвижения .Показуха дешевая.
Посмотрел.. нафига ездить с камерами? Бред.
Если это не фотосессия, то почему не селфи? Теперь каждое утро с личным фотографом? Для кого показуха?..
Какая глупость – эти поездки! Если ты занят делом, то постараешься экономить каждую минуту. И это нормально – ездить личным транспортом, если есть возможность. А кататься на общественном транспорте ради пиара – чушь! Бездельники и глупцы могут только так пытаться зарабатывать авторитет. Народ от души смеется над их потугами. Нет авторитета, и не будет!
Развлекают народ, клоуны. Кто б так еще повеселил…
Пиар – и ничего более!
Владимир Александрович Семёнов
Фотосессия окончена: дым – в трубу, дрова – в исходное, пельмени разлепить!.. А "лапша" пусть на ушах и остается!
вы представляете, за каких идиотов они нас держат, ну весь Крым такой тупой и ничего не понимает
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы представление удалось…
Комментаторы обратили внимание на то, что в общественном транспорте, везущем чиновников на работу, непривычно мало пассажиров.
Откуда с утра такой пустой троллейбус? Сел на конечке, сделал пару фото отчитаться перед шефом и поехал на служебной машине, как подобает министру? Сергей Валерьевич, над вами даже "друзья" смеются.
Крымтроллейбус выгнал парк резервных троллейбусов?
хоть бы массовку нагнали. Пустые троллейбусы утром в Симферополе – это параллельная реальность.
Чтобы все так ездили...
А никто не говорил, что в полном надо))) Какой себе купила, в таком и ехала)
Грузин пишет письмо домой:
– Мама, я учусь в институте. Все ездят на занятия в автобусе, один я – в такси.
Мать пишет сыну ответ:
– Сынок, зачем выделяться? Купи автобус – и езди, как все.
Во время поездок чиновников на общественном транспорте не обошлось без казусов. Завидев камеры в троллейбусах и маршрутках, некоторые крымчане предположили, что ведутся съемки программы для украинских СМИ. Как раз незадолго до этого чиновники заявляли о некоем украинском центре, который занимается «информационными диверсиями» против Крыма.
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