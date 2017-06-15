Аксенов обещает анализировать вопросы крымчан, поступившие на «прямую линию» с Путиным

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов обещает проанализировать вопросы крымчан, поступившие на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Аксенов написал в Фейсбуке 15 июня.

«Обращения граждан к президенту во многом отражают проблемы регионов. И, к сожалению, часто свидетельствуют о недоработках местной власти, которая могла и должна была помочь людям на своем уровне. Наша задача – внимательно проанализировать вопросы, которые касаются Крыма, посмотреть, какие системные или локальные проблемы они отражают, и в кратчайшие сроки найти пути решения», – написал Аксенов.

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 15 июня на экране, где публиковали вопросы и обращения к российскому президенту, появилась надпись: «Пожалуйста, спасите Крым от коррупции!» Российский президент никак его не комментировал.

Кроме того, в эфире прозвучал вопрос из аннексированного Крыма о ходе строительства Керченского моста. Путин пообещал, что мост и подъездные пути будут введены в эксплуатацию в срок.

В день «прямой линии» с российским президентом 15 июня корреспондент Крым.Реалии опросил прохожих на улицах Симферополя, что бы они спросили у Владимира Путина.

В середине июня жители Алупки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с пожеланием пересмотреть административное устройство Крыма и вернуть их населенному пункту горсовет и другие органы самоуправления.

6 июня в Крыму прошел митинг «Путин, спаси Ялту!»: около 30 ялтинцев вышли поддержать российского президента и выразить недоверие подконтрольному России главе администрации Ялты Андрею Ростенко.

Жители Коктебеля 29 мая обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту. Видео и фото обращения опубликовал на странице в Фейсбуке местный блогер Александр Горный, который назвал происходящее в поселке «беспределом местных властей».