Ратная служба и профессиональные достижения украинских моряков укрепляют статус Украины, как морской державы. Об этом в своем поздравлении ко Дню военно-морских сил Украины заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Более трех лет назад, после передислокации на материковую часть, украинский флот в сжатые сроки смог перегруппироваться. Военные моряки доказали, что готовы защищать родную Украину всеми силами. Во время международных учений, иностранные партнеры неоднократно подтверждали высокий уровень подготовки украинских военных моряков», – заявил Полторак.

Раньше глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что военные моряки вернут Крым Украине и восстановят украинские военно-морские базы полуострове.

День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля. В этом году в Одессе в честь праздника провели показательное десантирование в воду и почтили память погибших моряков.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

В 2016 году главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков прошли в Одессе. В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники.