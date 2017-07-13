Родственники политзаключенных на акции в Киеве обратились к представителям ЕС

Акция «Взгляд из российского плена» прошла 13 июля в Киеве. Родственники и близкие украинских политзаключенных в России и аннексированном Крыму собрались возле места, где пройдет встреча участников саммита Украина – ЕС. Активисты выстроились коридором вдоль улицы с плакатами, на которые нанесены изображения глаз их близких. Так семьи стремятся обратить внимание представителей Евросоюза на проблемы заключенных родственников, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Сегодня будут говорить про войну украинско-российскую, а война – это прежде всего люди, вопрос освобождения из российского плена должен быть номером один. Именно поэтому сегодня и родственники политзаключенных, и родственники военнопленных впервые собрались на такую общую акцию, чтобы сделать коридор из глаз наших родных, которые находятся в российском плену, чтобы участники саммита посмотрели в эти глаза и поняли, что ничего более ценного, чем человеческие жизни, нет», – сказал брат политзаключенного, который содержится в Крыму, Евгения Панова Игорь Котелянец.

В центре Киева собралось около 30 человек. Присутствующие подчеркнули, что акция не является политической, это гражданская активность Объединения родственников политзаключенных Кремля и объединения семей военных, содержащихся на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Мы считаем, что недостаточно усилий прилагается для того, чтобы эти люди были освобождены. Прежде всего, это ответственность украинской стороны, хотя мы понимаем, что эти люди находятся под контролем России. Тут Украина должна брать на себя инициативу, а не делегировать ее представителям США или Европейского союза», – сказала координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак.

Активисты надеялись на личную встречу с представителями европейской делегации, однако организовать ее не удалось. Между тем правозащитники договорились о возможности передать обращение в адрес президента Европейского совета, комиссии, парламента и представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности.

В обращении активисты просят «непосредственного участия» адресатов послания в освобождении близких и предлагают, среди прочего, «организовать международный формат переговоров касательно деоккупации Крыма», «назначить специального представителя ЕС по вопросам оккупированного Крыма и неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей», «требовать от Российской Федерации остановить политические преследования и немедленно освободить граждан Украины, заключенных по политическим мотивам».

«Такие акции, как эта – наиболее действенный способ. Есть шанс, что члены саммита, услышав об этой истории, узнав о ней впервые или вновь, будут со своей стороны, находясь на разных политических уровнях, оказывать давление на Российскую Федерацию. Я надеюсь, что это будет действенно», – поделился с Крым.Реалии друг политзаключенного Олега Сенцова Евгений Черников.

Участники акции заявили о намерении находиться на месте до проезда кортежа с делегацией.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».