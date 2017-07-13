Правозащитник: «украинский диверсант» Захтей мог признать вину под пытками

Правозащитник, экс-руководитель кампании LetMyPeopleGo Центра гражданских свобод Полина Бродик не исключает, что фигурант «дела украинских диверсантов» Андрей Захтей, которого содержат в Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение с российским следствием в результате пыток. Об этом Бродик сказала в комментарии Крым.Реалии.

«Мы знаем, что после задержания группы так называемых «крымских диверсантов», было выложено видео российских спецслужб, где были довольно четко видны следы физического воздействия на этих людях. Да и жена Захтея тоже говорила, что к нему применялось физическое насилие. Можно предполагать, что именно это повлияло на то, что люди признают свою вину», – сказала Бродик.

Правозащитница также напомнила, что это не первый подобный случай в практике российского следствия в отношении украинских политзаключенных.

«Многие политзаключенные, которые попали в список LetMyPeopleGo подвергались жестоким пыткам и это стало основанием для признания в несовершенных ими преступлениях. Пытки зачастую были настолько жестокими, что имели серьезные последствия для здоровья как психического, так и физического», – говорит правозащитник.

Как стало известно 11 июля, арестованный по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг своего адвоката Алексея Ладина, который в свою очередь больше не может предоставлять информацию о ходе дела.

В начале июля адвокат другого «украинского диверсанта», который проходит в этом деле, Евгения Панова заявил, что его подзащитного склоняют к сотрудничеству со следствием через психологическое давление. При этом, как позже указал адвокат, признание вины Захтея не повлияет на позицию Евгения Панова, который также проходит по этому делу.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в аннексированный Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.