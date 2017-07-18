Саранча попала в Крым из России – биолог

Очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно находится в Краснодарском крае соседней России. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Украины Григорий Попов.

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«Есть очаги. Скорее всего, в Крым саранча попала из близлежащего Краснодарского края России, где саранча накапливается годами и тихонечко существует, не повышая численность, в устьях больших рек. Она способна преодолевать сотни километров, а 300-400 километров для нее не вопрос... Главная особенность саранчи – она реагирует на любые погодные изменения текущего года. У нас есть климат, а есть погода, когда вот сейчас все происходит: она может сильно меняться даже при совершенно одинаковом климате. Погода может быть разная в разные сезоны», – заметил Попов.

Специалист подчеркнул, что даже если сейчас в Крыму нашествие саранчи остановлено, есть большие риски, что ситуация повторится в следующем году.

«Конец июля – это время, когда взрослая саранча, которая перелетела и что-то съела, как раз приступает к откладыванию яиц. Они откладываются самкой в маленькие коробочки. Обеспокоенность крымчан и крымских аграриев совершенно понятна, поскольку сейчас, если эту вспышку не подавить, они получат определенный запас саранчи, которая будет спокойно покоиться в земле до следующего года. Тут требуется не просто химическая обработка, а мероприятия по вспашке глубокой и так далее», – подчеркнул Попов.

По мнению эксперта, нашествие саранчи может спровоцировать «крах экономики».

«Эти стаи огромные, если бы стаи были бы маленькими, то этой проблемы просто не было бы. Они (стаи саранчи – КР), могут быть длиной 100-150 километров... В Африке была последняя самая крупная вспышка саранчи в 21 веке, тогда пострадали экономики нескольких государств, количество экземпляров саранчи в самом большом количестве достигало 70 миллиардов насекомых», – рассказал Попов.

Подконтрольный Кремлю глава крымского минсельхоза Андрей Рюмшин 17 июля заверил, что нашествие азиатской перелетной саранчи в аннексированном Крыму остановлено. Он также сообщил, что крымским аграриям предоставят субсидии для возмещения их затрат на борьбу вредителями.

Вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк 16 июля заявил, что на борьбу с саранчой из резервного фонда Крыма были выделены средства.

14 июля сообщалось, что в Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Очевидцы обнародовали видео с кадрами нашествия.

Детальнее о причинах и последствиях нашествия вредителя на полуостров читайте в материале Крым.Реалии «Нашествие саранчи: чем крылатые вредители грозят Крыму».