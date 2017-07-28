Отключение света в Крыму произошло из-за дефицита электроэнергии в соседней России – эксперт

Директор Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что отключения света в Крыму произошло из-за недостатка электроэнергии в регионах соседней России. Такое мнение Гончар высказал 28 июля в комментарии Крым.Реалии.

«Так называемый энергомост на самом деле сооружение не очень надежное. Соседний регион России – Тамань, откуда берутся мощности, энергодефицитный как и Крым. Если жарко там, то жарко и в Крыму. Будем считать, что все включили кондиционеры и охлаждаются, а энергии не хватает. Потребление резко возросло и соответственно произошло отключение», – пояснил эксперт.

По словам эксперта, отключение света в Крыму является очередным подтверждением того, что сооружение энергомоста «является бутафорией и он не может эффективно обеспечивать полуостров электроэнергией».

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

По сообщениям российских властей Крыма, на данный момент полностью восстановлено энергоснабжение, все линии электропередач, снабжающие энергосистему аннексированного Россией Крыма, включены. В крымском главке МЧС подтвердили: угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения в Крыму нет.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».