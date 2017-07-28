Жара на Кубани не имеет отношения к блэкауту в Крыму – губернатор Краснодарского края России

Губернатор Краснодарского края соседней России Вениамин Кондратьев утверждает, что Кубань к энергосбою на аннексированном Россией полуострове отношения не имеет.

«СМИ со ссылкой на Минэнерго Российской Федерации написали, что причина – жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения – сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция «Центральная». Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края… Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму – через энергомост», – написал Кондратьев в своем Twitter.

В свою очередь официальный представитель министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края России Ярослав Распутин сообщил «Интерфакс», что «объекты энергосистемы Ставропольского края работают в штатном режиме».

«В частности, Ставропольская ГРЭС работает с полной загрузкой в штатном режиме,коротких замыканий и отключений на ОРУ500кВ не происходило, а подстанция 500 кВ «Центральная» находится на территории Краснодарского края», – сказал Распутин.

Он также подчеркнул, что «в настоящее время ведется расследование причин энергоаварии с участием специалистов Ростехнадзора, системного оператора, магистральных электрических сетей Юга».

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

Все линии электропередач, снабжающие энергосистему аннексированного Россией Крыма, уже включены. По сообщениям российских властей Крыма, на данный момент полностью восстановлено энергоснабжение. В крымском главке МЧС подтвердили: угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения в Крыму нет.

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».