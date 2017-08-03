Маккейн о санкциях: Путин должен заплатить за оккупацию Крыма

Новые санкции США против России доказывают стремление Вашингтона заставить Владимира Путина заплатить за свои агрессивные действия, в частности – за оккупацию Крыма.

Об этом заявил влиятельный американский сенатор-республиканец, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, комментируя решение президента США Дональда Трампа подписать «Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций».

«Хотя американский народ надеется на улучшение отношений с Россией, этот законодательный акт является настаиванием на том, что Владимир Путин и его режим должны заплатить реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины», – говорится в обращении Маккейна.

Он также выразил надежду на то, что президент Трамп «будет громко говорить о российской агрессии».

«Вступление в силу данного закона, который получил двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, отправляет четкий сигнал друзьям и врагам, что США будут привлекать государства к ответственности за агрессивное и дестабилизирующее поведение, угрожающее национальным интересам нас и наших партнеров», – отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России, сообщили 2 августа в Белом доме.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание американским президентом Дональдом Трампом нового пакета санкций в отношении России 2 августа. Он подчеркнул, что это «еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новый пакет санкций США в отношении России будет способствовать борьбе Украины с агрессией России в аннексированном Крыму и на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал подписание президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России «полноценной торговой войной».