Меджлис присоединился к акции «Крымский марафон» в поддержку активистов – Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа присоединился к акции «Крымский марафон», которую проводит гражданская инициатива «Крымская солидарность». Об этом 3 августа сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Чубаров напомнил, что в ходе акции проводят сбор средств на оплату штрафов, которые в Крыму присудили крымскотатарским активистам. Деньги собирают металлическими российскими монетами номиналом в 10 рублей (около 4 грн 35 коп. – КР).

«Мы решили, что в этих десятках килограммах металла, складывающихся из десятков тысяч российских монет номиналом в 10 рублей и презрительно брошенных в физиономию российским оккупантам, должны быть и те, что переданы нами из Киева. При этом, нам буквально пришлось заставить себя взять в руки специально найденные для такого случая российские монеты, страны, вторгшейся в Украину и временно оккупировавшей Крым», – написал Рефат Чубаров в Фейсбуке.

29 июля очередное заседание объединения «Крымская солидарность» активисты решили посвятить вопросу единства крымскотатарского народа и способам борьбы с репрессиями, развернутыми властями на аннексированном полуострове.

В четверг, 6 июля, подконтрольный Кремлю Бахчисарайский суд оштрафовал свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае Эмиля Белялова на 150 тысяч рублей (около 66 тысяч гривен – КР) за повторное участие в «несанкционированном митинге».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».