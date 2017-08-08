Информация о предстоящем этапировании крымчанина Руслана Зейтуллаева, осужденного в России по «делу Хизб ут-Тахрир», засекречена. Российские спецслужбы не информируют о деталях перемещения заключенного из СИЗО в Ростове-на-Дону, об этом рассказал Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов.

«Его же считают террористом, а их перемещают в строго секретном режиме. Когда его заберут из СИЗО и будут перевозить, куда его везут, никто не будет знать, пока он не прибудет в точку назначения», – отметил адвокат.

Курбединов сообщил, что в ближайшие дни собирается посетить Зейтуллаева в СИЗО.

Накануне стало известно, что крымчанина в российской тюрьме посетил украинский консул, подробности визита не разглашаются.

27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».