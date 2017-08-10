Мать Редвана Сулейманова о приговоре сыну: это не суд, а судилище

Мать фигуранта «дела крымских диверсантов» Редвана Сулейманова, которого 10 августа в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, считает обвинения против ее сына надуманными, а процесс над ним – «судилищем». Об этом Руслана Сулейманова сказала в комментарии Крым.Реалии после оглашения приговора.

«Во-первых, я не верю, что он это все сделал. Во-вторых, здесь больше было похоже на фарс, чем на суд. Не суд, а судилище. У меня больше слов нет», – отметила она.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 10 августа признал виновным 28-летнего Редвана Сулейманова по части второй статьи 207 УК России – в ложном сообщении об акте терроризма, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигуранта «дела крымских диверсантов» Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить компенсацию за «ущерб» – более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн – КР).

На заседании 7 августа Редван Сулейманов выступил с последним словом. Он заявил, что признал свою вину, однако не согласился с размером ущерба, в причинении которого его обвиняют.

Прокурор 2 августа запросил два года лишения свободы фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России.

Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.