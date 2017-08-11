Правозащитники видят связь между обысками в поселке Кировское и селе Новокленово – адвокат

Крымские правозащитники, юристы видят связь между обысками, которые прошли в селе Новокленово и поселке Кировское 10 и 9 августа. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

«Мы, анализируя происходящее, считаем, что это все-таки звенья одной цепи. То, как связаны эти дела, мы хотим сегодня обсудить с правозащитниками», – сказал адвокат.

Мамбетов рассказал Крым.Реалии, что его клиент Умер Эмирамзаев из поселка Кировское до сих пор находится в больнице, куда его отвезли после ухудшения самочувствия во время обыска в доме.

На данный момент адвокат составил ряд обращений к российским силовикам с требованием пояснить произошедшее в доме Эмирамзаева, так как ни протоколов, ни каких-либо иных документов, со слов адвоката, силовики во время обыска не предъявили.

«Из-за состояния его (Эмирамзаева – КР) здоровья, я документы пока подписать не могу. Врачи первое время возмущались моими визитами, чтобы я его не беспокоил, но вроде он идет на поправку и вероятно сегодня мы переговорим по поводу этих писем, запросов», – добавил адвокат.

Как сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, касательно другого обыска в доме села Новокленово Белогорского района Крыма, младший сын семьи арестован, отец и средний сын покинули Крым.

Утром 10 августа стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск.

9 августа российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское Умера Эмирамзаева.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма сообщений о прошедших обысках нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».