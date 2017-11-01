Украинские пограничники подтвердили возобновление движения через админграницу с Крымом

Госпогранслужба Украины подтверждает восстановление российскими властями Крыма движения через админграницу с аннексированным полуостровом. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 10.30 оккупанты восстановили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов – «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка»… В настоящее время пропуск автомобилей осуществляется, однако медленно», – говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе добавили, что по информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у российских пограничников Крыма вышла из строя база данных.

Министерство внутренних дел 1 ноября сообщило, что российские власти аннексированного Крыма ночью перекрыли админграницу с полуостровом.

В пограничном управлении ФСБ России по аннексированному Крыму утверждают, что работа пунктов пропуска на админгранице с материковой Украиной восстановлена.

Местные жители сообщили, что на трассе Симферополь-Ялта в районе Алушты и на Ангарском перевале российские силовики досматривают автомобили.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

В сообщении указано, что правоохранители «прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

В «Крымгазсети» подтвердили ТАСС, что «в течение ближайших суток восстановят газоснабжение в населенных пунктах на юге Крыма».

Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что электроснабжение в аннексированном Крыму будет восстановлено в течение 72 часов.