Подконтрольное Кремлю МЧС аннексированного Крыма утверждает, что российский «День народного единства» на полуострове прошел без происшествий. Об этом 5 ноября информирует пресс-служба ведомства.

«Безопасность гостей в местах проведения праздничных мероприятий была обеспечена в полном объеме. Чрезвычайных происшествий в местах массового скопления людей и празднования, не произошло», – цитирует пресс-служба российского главу МЧС Крыма Сергея Шахова.

В аннексированном Россией Крыму три дня отдыхают в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

Депутат российской Государственной Думы от аннексированного Крыма Андрей Козенко отпраздновал «День народного единства» в российском Владимире в компании спикера парламента группировки «ДНР» Дениса Пушилина и главы «ЛНР» Игоря Плотницкого.

В Ялте провели крестный ход и молебен, посвященный «Дню народного единства». На молебне не присутствовали, вопреки традиции, представители городского руководства, кроме двух ялтинских депутатов подконтрольного Кремлю городского совета.

В Севастополе на демонстрацию в честь «Дня народного единства» созвали трудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций.

В Симферополе во время празднования «Дня народного единства» на площади Ленина дети стреляли из «АК-47» и примеряли бронежилеты.

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.