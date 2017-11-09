Во время обысков 8 ноября силовики забрали компьютер с данными о работе «Крымской солидарности»

Во время обысков 8 ноября в Бахчисарае российские силовики забрали у крымскотатарского активиста Сейтумера Сейтумерова компьютер с данными о работе организации «Крымская солидарность». Об этом рассказал корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в эфире Радио Крым.Реалии.

«В этот раз силовики постарались нанести удар «Крымской солидарности» и ее активистам, забрав во время одного из обысков компьютер со всеми данными о работе организации. Следователи там могут найти разве что видеоролики судебных заседаний, которые показывали в прямом эфире, а также рассказы семей политзаключенных о своих родных», – отметил журналист.

Наумлюк подчеркнул, что официально запретить деятельность «Крымской солидарности» в аннексированном Крыму невозможно. Журналист утверждает, что российские органы власти попытаются создать максимум препятствий для работы этого объединения.

В Бахчисарае, Старом Крыму, Симферополе и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

Задержанному утром, 8 ноября, активисту Абдураману Меджитову присудили 15 суток ареста в изоляторе временного содержания, другого задержанного активиста Сейтумера Сейтумерова оштрафовали на две тысячи рублей.

Сейтумерова обвинили по статье 20.3 КоАП РФ, то есть в публикации в социальной сети в 2012 году символики запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Также 8 ноября на админгранице с Крымом задержали жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгоновки и двух сопровождающих их представительниц крымскотатарской организации «Бизим Балалар». После нескольких часов удержания на границе, российские пограничники отпустили группу женщин.

Российские силовики на данный момент не комментируют ситуацию с обысками и последующими задержаниями в Крыму.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.