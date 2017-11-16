Джеппар: запрет работы СМИ в России и Крыму – часть репрессивной машины

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар указывает на ущемление работы независимых журналистов и средств массовой информации на территории соседней России и аннексированном ею Крыму. В такой ситуации сосуществование журналистики невозможно, поделилась мнением Джеппар в комментарии Крым.Реалии.

«Предупреждения, ограничения, блокировки – это составные репрессивной машины, которая работает в Российской Федерации. Ее задача одна – сворачивание свободы слова, поскольку там, где нет свободы слова, возможен контроль общества. В первую очередь, под угрозой журналисты, свободные СМИ, и мы констатируем факт, что таковым оставаться в России невозможно. Ты либо претендуешь быть «иностранным агентом», как это происходит с Радио Свобода, либо ты вынужден уехать из Российской Федерации, как Юлия Латынина, либо как телеканал «Дождь» – вынужден балансировать, показывая с одной стороны карту Крыма, как часть Российской Федерации, с другой – претендовать на независимую журналистику», – говорит первый заместитель министра информационной политики Украины.

Джеппар отметила, что на ситуацию необходимо искать рычаги влияния через международное сообщество, привлекать «влиятельных игроков G7, Совет безопасности ООН».

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе. Предупреждения также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Государственная дума России 15 ноября проголосовала за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве. Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ Радио Свобода. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​