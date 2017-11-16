Запрет на работу СМИ в США и России выводят отношения стран на уровень холодной войны – член Нацсовета Украины

Взаимный запрет на работу ряда СМИ в США и России выводит отношения двух стран на уровень холодной войны. Таким мнением с Крым.Реалии поделился член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

«Отношения США и России находятся в наихудшем состоянии с момента 1991 года. В США признают, что Россия занимается пропагандой и манипуляцией общественного мнения. Но, если США пытается ограничить пропагандистские ресурсы, которые не имеют ничего общего с журналистикой, то в России пытаются бороться со свободной журналистикой», – сказал Костинский.

По мнению члена Нацсовета Украины, на данный момент СМИ имеют возможность сфокусировать свою деятельность в Украине и с этой территории получать доступ к аудитории в России.

«Сегодня на территории Украины есть все необходимые коммуникационные действия, чтобы доносить контент на территорию России. Плацдармом свободы должна быть Украина. Именно отсюда будет развиваться настоящая журналистика, а жители России и оккупированной территории Украины будут получать доступ к объективной информации», – подчеркнул Костинский.

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе. Предупреждения также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Государственная дума России 15 ноября проголосовала за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Решение о внесении поправок, которые ограничивают работу иностранных СМИ в России, приняли после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполняет требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве. Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ Радио Свобода. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​