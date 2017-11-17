Последствия принятия в российском законодательстве поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к «иностранным агентам» могут привести к нарушениям международных стандартов доступа к информации в России. Об этом Крым.Реалии сказала медиаюрист, директор российского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Пока непонятно, каким образом они будут заставлять выполнять требования закона. Если будут в качестве санкций применять блокировку, поскольку административные штрафы невозможно наложить на юридическое лицо, зарегистрированное в иной юрисдикции, тогда мы будем вести речь о том, что этим нарушается права аудитории на доступ к информации, будет несправедливо ограничена свобода слова и так далее», – отметила медиаюрист.

Арапова уточнила, что на данный момент закон сформулирован «достаточно широко» и под него подпадает любой информационный проект в интернете, который выпускается в любой стране.

«Федеральный закон должен применяться для регулирования большой сферы правоотношений, а не для защиты конкретного СМИ RT. Как мне кажется, этот инструмент, не правовой, законы для таких целей применяться не должны», – добавила эксперт.

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе. Предупреждения также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Государственная дума России 15 ноября проголосовала за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Решение о внесении поправок, которые ограничивают работу иностранных СМИ в России, приняли после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполняет требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве. Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ Радио Свобода. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​