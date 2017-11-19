Керченская переправа возобновила работу – «Морская дирекция»

Керченская паромная переправа возобновила работу, об этом сообщает оператор ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактическим погодным условиям!» – сказано в сообщении.

Днем 19 ноября работа перевозчика была остановлена по причине ухудшения видимости.

В течение 18 ноября переправа дважды останавливала работу из-за ухудшения погодных условий.

Крымское управление МЧС соседней России объявило экстренное предупреждение на 20-21 ноября о сильном дожде, снеге и ветре.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.