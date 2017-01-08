Специально для Крым.Реалии

Если вы думали, что первая новогодняя неделя пройдет в Крыму без примечательных событий, вы ошибались. Нас «радовали» международные скандалы, новые цены, старый мусор и многое другое. О важнейших новостях полуострова читайте в еженедельном обзоре Крым.Реалии.

1 место. Тема Крыма еще долго будет провоцировать международные скандалы. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен 3 января заявила, что аннексия Крыма Россией не была «незаконной», поскольку там состоялся «референдум, и народ Крыма захотел соединиться с Россией». В соцсетях живо обсуждают возможные финансовые обязательства Ле Пен перед Москвой, а Киев вот-вот запретит ей въезд в Украину. Язык мой – враг мой.

2 место. Повышение цен, о котором так долго говорили б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶и, свершилось: с 1 января почти по всему Крыму на 20% подорожал проезд в электротранспорте. По городу можно будет ездить минимум за 12 рублей (в Керчи до июля – по 10), за удовольствие прокатиться в Ялту из Симферополя придется отдать более 120 рублей. Особенно примечательно, что проезд в троллейбусе в крымсой столице теперь стоит дороже, чем в Киеве. И да, вторая плохая новость – с 1 августа цены вырастут еще. Что ж, денег нет, но вы держитесь.

3 место. «А судьи кто?». Владимир Путин своим указом 4 января назначил в аннексированный Крым пять так называемых «судей», в том числе одну – в «Верховный Суд». Учитывая уровень «правосудия» на полуострове, а вернее его полное отсутствие, любой комментарий к этой новости бессмыслен.

4 место. Кроме рукотворных, на крымчан обрушиваются еще и естественные невзгоды. Не успел отойти от декабрьской чумы свиней Ленинский район, как в январе та же участь постигла Советский район. С 4 января там объявили чрезвычайное положение, ввели карантин, посты на дорогах, рейды по домохозяйствам и прочие прелести. Ожидаем массового забоя животных и, как следствие, временного падения цен на свинину.

5 место. Если не считать повышения цен на проезд в троллейбусах, самый оригинальный новогодний «подарок» от властей получили жители Симферополя. С 1 января 2017 года Симферопольский полигон твердых бытовых отходов прекратил работу, а поэтому и мусор с некоторых городских улиц перестали убирать. Возить отходы теперь будут в Белогорский район, что может повлечь перебои в работе коммунальных служб, а также роста некоторых граф в платежках горожан. Ладно, сейчас ударили морозы, а что будет, если потеплеет, а мусор останется? Запасайтесь противогазами, что ли.

6 место. Керченский мост Керченским мостом, но пока «сшивать» Крым с соседней Россией доверили авиации. Первый самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» 2 января прибыл в рамках ежедневного рейса из Сочи в Симферополь. И если раньше нужно было летать через Москву, то теперь можно путешествовать напрямую. Впрочем, постоянные задержки вылетов, что в старом, что в новом году, изрядно подпортили пропагандистский эффект от этой акции.

7 место. Закончим обзор на лирической ноте. Петр Порошенко стал участником новогоднего марафона в поддержку украинских политзаключенных в России и в Крыму. Украинский президент направил письма со словами поддержки гражданам Украины, которые находятся в российском заключении. Темницы рухнут – и свобода вас встретит радостно у входа.

Ну и напоследок – новость вне категорий. Уличный музыкант в Севастополе исполнил песню «Океана Эльзы», чем вызвал нешуточный ажиотаж у прохожих. А что тут удивительного, Крым – это Украина!

А так – всем счастливого нового года и хорошего настроения!

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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