Эмир-Усеина Куку, члена Крымской контактной группы по правам человека и сына ветерана крымскотатарского национального движения Кемала Куку, арестовали более года назад. 11 февраля исполнился год со дня его задержания. После обыска в Кореизе Куку задержали по подозрению в деятельности исламской организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Эмир-Усеин – один из шести крымских татар, причисленных ФСБ к ее «ялтинской ячейке». На свободе Эмир-Усеина ждут супруга Мерьем и двое детей: 10-летний сын Бекир и 5-летняя дочь Сафие.
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Мерьем, жена Эмир-Усеина Куку, отвечает на телефонные звонки. Поселок Кореиз, недалеко от Ялты
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Пятилетняя дочь Эмир-Усеина и Мерьем Сафие дома в гостиной. У супругов Куку также есть сын – десятилетний Бекир
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Удостоверения Эмир-Усеина о правозащитной деятельности, выданные ему муниципальными органами власти до аннексии Крыма
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Мерьем Куку – учитель английского и крымскотатарского языков. Вне домашних дел и поездок на суды мужа она занимается репетиторством
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Мать Мерьем занимается с внучкой чтением. После ареста мужа родители и родные стараются помогать в работе по дому или в уходе за детьми
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Бекир Куку молится на дуа в годовщину ареста Эмир-Усеина
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Бабушка и внучка готовят кубете
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Бекир встречает гостей, пришедших на совместную молитву в дом Куку
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Мерьем Куку
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Мать Эмир-Усеина Мунира Абдураимова смотрит видео из коридора суда, где ее внуки рассказывают, как скучают за «бабашкой»
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Книги из библиотеки Куку, написанные об отце Эмир-Усеина Кемале, ветеране крымскотатарского национального движения
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Мерьем во время молитвы. Через год после ареста мужа
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Ульи на заднем дворе Куку. По рассказам Мерьем, в день обыска Эмир-Усеину пришлось в наручниках открывать каждый из них для осмотра
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