Эмир-Усеина Куку, члена Крымской контактной группы по правам человека и сына ветерана крымскотатарского национального движения Кемала Куку, арестовали более года назад. 11 февраля исполнился год со дня его задержания. После обыска в Кореизе Куку задержали по подозрению в деятельности исламской организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Эмир-Усеин – один из шести крымских татар, причисленных ФСБ к ее «ялтинской ячейке». На свободе Эмир-Усеина ждут супруга Мерьем и двое детей: 10-летний сын Бекир и 5-летняя дочь Сафие.