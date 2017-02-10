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Фотогалереи

Как в Крыму живет семья политзаключенного Муслима Алиева (фотогалерея)

Уже год семья Алиевых живет без кормильца – все это время Муслим Алиев находится в СИЗО. В последний раз он был дома 11 февраля 2016 года – после обыска его забрали представители ФСБ. Супруга Муслима Наджие рассказывает, как мужчины с оружием запугивали детей. Они изъяли технику и книги на арабском языке, грозились забрать все деньги. Теперь с порядком в доме и воспитанием четырех детей Наджие вынуждена справляться сама. В любую погоду она со старшими дочерьми Гульсум и Салиме ездит на судебные заседания, чтобы увидеть Муслима хотя бы по скайпу. Подозреваемых редко привозят на суд лично. Муслима Алиева обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
Гульсум и Салиме. После ареста отца девочки активно распространяют в соцсетях информацию о политзаключенных в Крыму
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Гульсум и Салиме. После ареста отца девочки активно распространяют в соцсетях информацию о политзаключенных в Крыму

Дети Алиевых в гостинной
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Дети Алиевых в гостинной

Салиме Алиева
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Салиме Алиева

Фото Муслима из семейного архива Алиевых
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Фото Муслима из семейного архива Алиевых

Семья Алиевых
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Семья Алиевых

Школьное расписание на холодильнике в доме Алиевых. Младший сын Наджие и Муслима, Сейдали, ходит в первый класс
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Школьное расписание на холодильнике в доме Алиевых. Младший сын Наджие и Муслима, Сейдали, ходит в первый класс

Сейдали собрал из своего нового конструктора &laquo;полицейский участок&raquo;, в котором, по его словам, &laquo;будут держать всех тех, кто нечестно обошелся с отцом&raquo;
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Сейдали собрал из своего нового конструктора «полицейский участок», в котором, по его словам, «будут держать всех тех, кто нечестно обошелся с отцом»

Наджие на кухне своего дома возле Алушты
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Наджие на кухне своего дома возле Алушты

Салиме помогает маме на кухне. С арестом отца на старших дочерей также взвалилось много обязаностей
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Салиме помогает маме на кухне. С арестом отца на старших дочерей также взвалилось много обязаностей

Дочери Муслима и Наджие &ndash; Гульсум и Салиме
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Дочери Муслима и Наджие – Гульсум и Салиме

Фото Муслима Алиева в молодости из семейного архива
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Фото Муслима Алиева в молодости из семейного архива

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