Уже год семья Алиевых живет без кормильца – все это время Муслим Алиев находится в СИЗО. В последний раз он был дома 11 февраля 2016 года – после обыска его забрали представители ФСБ. Супруга Муслима Наджие рассказывает, как мужчины с оружием запугивали детей. Они изъяли технику и книги на арабском языке, грозились забрать все деньги. Теперь с порядком в доме и воспитанием четырех детей Наджие вынуждена справляться сама. В любую погоду она со старшими дочерьми Гульсум и Салиме ездит на судебные заседания, чтобы увидеть Муслима хотя бы по скайпу. Подозреваемых редко привозят на суд лично. Муслима Алиева обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.