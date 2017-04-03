Меджлис против Кремля: иск и последствия

Специально для Крым.Реалии

Крымскотатарский Меджлис подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Основанием для иска стал запрет деятельности представительного органа со стороны крымских «властей». Руководство Меджлиса ожидает, что суд встанет на сторону коренного народа, а конечное решение будет основанием для ужесточения санкций. В целом Украина заинтересована в судебных исках против Кремля, так как это создает невыгодный для Москвы политический фон и не позволяет отвлечь внимание Запада от аннексии Крыма.

После аннексии кремлевские спецслужбы запретили въезд в Крым народным депутатам Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, а также организовали репрессии против участников крымскотатарского национального движения. Российские «суды» признали Меджлис экстремистской организацией, парализовав его работу на полуострове.

В иске, который Меджлис подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится о том, что крымские «власти» нарушили статью 11 о свободе собраний и объединений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В жалобе указано, что членов представительного органа крымских татар преследуют за их политическую позицию – несогласие с результатами «референдума» 2014 года и публичные призывы к возвращению Крыма в состав Украины. Всего в документе речь идет о нарушении пяти статей конвенции.

Жалоба на запрет Меджлиса стала очередным эпизодом в судебных разбирательствах Киева против Москвы

Представлять позицию Меджлиса в ЕСПЧ будут Европейский центр защиты прав человека и Украинская Хельсинкская группа по правам человека. Жалоба на запрет деятельности крымскотатарского самоуправления стала очередным эпизодом в судебных разбирательствах Киева против Москвы. Международный суд ООН уже рассматривает дела о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. Последнее касается притеснений этнических украинцев и крымских татар со стороны кремлевских спецслужб и местных «властей» Крыма.

Украинские власти и юристы не питают иллюзий относительно предстоящих действий Москвы. Еще в конце 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским властям не выполнять решения ЕСПЧ. Среди украинских чиновников разнятся оценки относительно восстановления территориальной целостности стрвны. Украинский министр юстиции Павел Петренко уверен, что Украина вернет Крым, но не через суд. По его мнению, аннексия украинской территории в перспективе нанесет вред России как федерации. Судя по контексту высказывания, Петренко полагает, что полуостров освободят в процессе краха действующего кремлевского режима.

Судя по активности Украины в международных инстанциях, Европейский суд встанет на сторону Меджлиса. Важный вопрос заключается в другом. Какой смысл подавать иск, если заранее известно, что команда президента Путина не станет выполнять решения суда? Ответов несколько.

Санкции, несмотря на заверения российских пропагандистов, серьезно мешают московским клептократам

Во-первых, отказ Кремля разрешить работу представительного органа крымских татар на аннексированном полуострове станет дополнительным аргументом в пользу ужесточения санкционного режима или сохранения существующих ограничений. Санкции, несмотря на заверения российских пропагандистов, серьезно мешают московским клептократам. Им глубоко безразличен «Крымнаш», они мечтают, чтобы с них сняли ограничения, позволили свободно передвигаться по западным странам, перестали следить за их счетами.

А руководство Меджлиса нацелено именно на усиление санкций против Кремля. Глава представительного органа Рефат Чубаров полагает, что международные организации должны найти механизмы, дабы принудить Москву соблюдать межгосударственные соглашения. Например, ввести эмбарго на поставки нефти и газа. «Россия должна оказаться в такой ситуации, когда невыполнение международного права для нее будет равносильно распаду», – уверен Чубаров.

Каждый «крымский иск» в международные суды создает Москве дополнительные политические проблемы

Во-вторых, иск в ЕСПЧ и разбирательство в международных инстанциях создают выгодный для Украины информационный фон. В ситуации, когда «большая крымская сделка» с Западом провалилась (вариантов «размена» изначально было несколько), Кремль заинтересован в том, чтобы об аннексированном полуострове вообще не вспоминали.

Такую установку озвучил кремлевский политолог и пропагандист Сергей Марков после «крымского заявления» Белого дома. Напомним, представитель президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине. В Кремле, отойдя от шока, резко переобулись в воздухе. «Говорящие головы» в телевизоре изменили риторику относительно Трампа и возможного российско-американского компромисса. Наиболее четко эту позицию высказал Марков в эфире «Эха Москвы». «Мы не рассчитывали на то, что они признают Крым! Мы им (американцам, – авт.) предлагаем просто забыть о Крыме», – заявил кремлевский политолог.

Каждый «крымский иск» в международные суды создает Москве дополнительные политические проблемы. Тема аннексированного полуострова вновь и вновь возвращается в информационную повестку в невыгодном для Кремля контексте, что сужает путинским агентам в ЕС поле для маневра.

В-третьих, иск в ЕСПЧ нужен самим крымским татарам – как напоминание о том, что Кремль оккупировал их родную землю, лишил коренной народ прав и возможностей для полноценного развития. На третий год аннексии на крымскотатарском политическом поле образовался вакуум. Прежние политические институты парализованы, а новые коллаборационистские организации не пользуются авторитетом среди активности части народа.

Иск в ЕСПЧ нужен самим крымским татарам – как напоминание о том, что Кремль оккупировал их родную землю

В таких условиях российские пропагандисты изменили тактику. Теперь они не навязывают крымским татарам новых «национальных лидеров» (например, «вице-спикера» Ремзи Ильясова), как это было в 2014-2015 годах. Коренному народу предлагают «смириться» с аннексией, жить и развиваться в «новых реалиях». Поставлена задача побороть крымскотатарский абсентеизм посредством общественных и культурных инициатив, которые на первый взгляд никак не связаны с политикой. Типичную статью на днях опубликовала крымскотатарская газета «Голос Крыма». За потоком общих фраз о необходимости национального развития закамуфлирован призыв покорно принять новую «власть» и условия жизни.

Тексты и телевизионные сюжеты, подготовленные в подобном ключе, составляют основную часть информационного потока российских СМИ на полуострове. Иск по восстановлению деятельности Меджлиса и прочие разбирательства в международных судах нужны для контрпропаганды среди коренного народа. Национальная интеллигенция не может громко критиковать призывы коллаборационистов из-за страха перед репрессиями. Крымские татары вынуждены молчать и дистанцироваться от российской политики. Задача Киева в такой ситуации – поддерживать среди сограждан надежду, что России все равно придется убраться из Крыма.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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