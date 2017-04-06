Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака против мирных жителей в Сирии «перечеркнула множество линий». На совместной пресс-конференции в Вашингтоне с королем Иордании Абдалла II 5 апреля Трамп сказал, что его отношение к президенту Сирии Башару Асаду «сильно изменилось». США и другие западные страны обвиняют правительство Асада в химическом нападении на город Хан Шейхун 4 апреля. Россия и правительство Асада утверждают, что токсичный газ был выпущен, когда сирийские удары с воздуха ударили по складу боевого оружия. (AP)