Карманный «меджлис» для Кремля?

Специально для Крым.Реалии

Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить ущемления украинцев и крымских татар на аннексированном полуострове и возобновить деятельность Меджлиса. Российские власти последние три года демонстративно игнорировали решения международных инстанций. Теперь при определенных условиях они могут пойти на «компромисс», попытавшись создать карманный «меджлис».

Суд ООН ввел временные меры в отношении России в рамках конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москву обязали до вынесения финального решения обеспечить преподавание в Крыму на украинском языке и разрешить работу органов национального самоуправления крымских татар. Народный депутат Мустафа Джемилев уверен, что решение гаагского суда является моральной поддержкой для коренного народа полуострова. Однако он сомневается, что Москва и ее ставленники на полуострове разблокируют работу Меджлиса и Курултая.

«Моральная поддержка для тех крымских татар, которые подвергаются преследованию. Это однозначно. Они же там (в России – авт.) приняли положение, что если что-то их не устраивает, то они, россияне, не будут подчиняться. Такое хулиганское поведение еще определенное время будет продолжаться. Но, опять-таки, подчеркиваю, что это очень важное значение для нас имеет», – отметил Джемилев. Речь идет о законе, разрешающем Конституционному суду России не выполнять предписания международных инстанций, если они «противоречат» основному закону страны.

Крымские «власти» при поддержке российских силовиков объявили Меджлис «экстремистской организацией» весной прошлого года. Точку в истории поставил Верховный Суд России, поддержавший действия республиканской «прокуратуры». С марта 2014 года и до решения «верховного суда» Крыма «власти» намеревались склонить на свою сторону действующих лидеров крымских татар; после безуспешно пытались создать карманные представительные органы на базе движения «Къырым» во главе с «вице-спикером» Ремзи Ильясовым.

Не исключено, что Москве придется вернуться к проекту ручного «курултая», который затем может сформировать некий исполнительный орган

Республиканский «вице-премьер» Дмитрий Полонский и «депутат» Госдумы Руслан Бальбек заявили, что российские власти проигнорируют судебное решение. «Вести разговор о продолжении работы Меджлиса – это нерациональная форма поведения, делать этого не будем», – сказал Полонский. Бальбек назвал временные меры международного суда «идеологической диверсией» и «никчемным решением». Сомнительно, что их слова будут иметь политические последствия. Полонский и Бальбек – несамостоятельные персонажи. Как показывает практика последних трех лет, политика Кремля представляет собой бег по кругу и многократное использование различных «хитрых планов», невзирая на их сомнительность. Не исключено, что Москве придется вернуться к проекту ручного «курултая», который затем может сформировать некий исполнительный орган.

Если проект запустят, то основным действующим лицом может стать муфтий Эмирали Аблаев. Он в силу своего положения имеет определенный авторитет среди коренного народа. Ремзи Ильясова и главу организации «Къырым бирлиги» Сейтумера Ниметуллаева крымские татары изначально не воспринимали серьезно. В первые месяцы после «референдума» Ильясов призывал соотечественников «объединиться» ради решения проблем депортированных. «Глава» Крыма Сергей Аксенов даже объявил его «лидером» крымских татар, но «вице-спикер» не смог привлечь на свою сторону даже часть национального электората. Его беспомощность проявилась в ходе принятия республиканского «закона» об образовании, в котором полностью проигнорировали интересы крымскотатарского языка. После «референдума» Ильясов обещал решение земельной проблемы, рассказывал, что Москва готова выделить миллиарды рублей на нужны крымских татар, но все осталось только на словах.

Для поднятия авторитета среди народа члены карманного «меджлиса» включатся в борьбу за освобождение политзаключенных. И «внезапно» кого-то из узников могут выпустить, объявив это заслугой нового «меджлиса»

Примерный механизм как бы национального съезда обкатали еще в начале прошлого года под видом «всекрымской конференции» мусульманских деятелей. «Власти» и спецслужбы могут организовать подобное действо, на котором изберут некий «исполнительный орган». Конкретные названия («меджлис» или «общественный совет») значения не имеют. Затем для поднятия авторитета среди народа члены карманного «меджлиса» включатся в борьбу за освобождение политических заключенных. И «внезапно» кого-то из узников могут выпустить (хотя бы под домашний арест), объявив это заслугой Аблаева и нового «меджлиса».

Причин пойти на такой шаг у Москвы несколько. Первое – опасение получить новые санкции. Экономика России в глубокой яме, что уже не может скрыть даже премьер Дмитрий Медведев. Дальнейшие притеснения крымских татар и репрессии против несогласных создают выгодную для Москвы атмосферу страха и недоверия внутри Крыма, но приводят к лишним проблемам за его пределами. Массовые ущемления прав человека на захваченной территории – существенный аргумент в пользу усиления санкций со стороны США и ЕС. В нынешней ситуации это будет весьма болезненно для кремлевского режима. Администрация президента вынуждена будет хотя бы имитировать готовность пойти на компромиссы с международным сообществом. Признавать действующий Меджлис во главе с Рефатом Чубарым Москва не станет, но создать опереточный орган вполне способна. Дабы российские представители в международном суде имели на руках хоть какие-то аргументы.

Признавать действующий Меджлис Москва не станет, но создать опереточный орган вполне способна. Дабы российские представители в международном суде имели на руках хоть какие-то аргументы

Второе. Руководство Меджлиса подало иск в Европейский суд по правам человека. Велика вероятность, что решение будет в пользу крымских татар. У Москвы вообще нет юридических и политических аргументов в свою пользу. «Власти» могут пренебречь решением гаагского суда, но проблема через некоторое время опять возникнет. Третье – провал идеи «национально-культурной автономии». Активный сторонник аннексии и ее потенциальный руководитель Эйваз Умеров обещал зарегистрировать организацию еще в конце прошлого года, но воз и ныне там. «Автономия» нужна была в сугубо пропагандистских целях и для дезинформации международной общественности. Дескать, российские власти всячески поддерживают культуру и самобытность коренного народа.

При этом создание ручного «меджлиса» не решает главную проблему, с которой Москва и ее адепты столкнулись на полуострове, – молчаливое презрение со стороны большей части крымских татар. Они рассматривают аннексию и репрессии со стороны «чекистов» как логическое продолжение советской политики ползучего геноцида.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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