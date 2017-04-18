McDonald's подтвердил продажу имущества в Крыму

В пресс-службе украинского McDonald's подтвердили продажу помещений в Крыму, которые до аннексии полуострова Россией принадлежали компании. Однако деталей сделки там не разглашают. Об этом говорится в комментарии PR-директора McDonald's Ukraine Анастасии Зражевской в ответе на информационный запрос Крым.Реалии.

«С апреля 2014 года компания МакДональдз в Украине не имела возможности вести бизнес в помещениях ресторанов МакДональдз в Симферополе и Ялте и продала данные помещения. Условия продажи являются конфиденциальными», – отметила Зражевская.

Ранее в руководстве украинского McDonald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма.

Перед этим, крымский провластный ресурс «Крыминформ» сообщал, что бывшие рестораны сети McDonald's в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом. 7 апреля в Симферополе состоялось открытие заведения быстрого питания «Мир Бургер» в помещении, где раньше располагался ресторан McDonald's. Алексей Чернявский, представившийся местным журналистам собственником сети фастфуда, заявил, что купил помещение ресторана у McDonald's.

Раньше российская сеть быстрого питания «РусБургер» заявила, что уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе.

В крымских СМИ была информация, что в помещении McDonald’s планировалось открыть бургерную от российского исполнителя Тимати.

Крымские рестораны McDonald's были закрыты 3 апреля 2014 года «по производственным причинам». Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.