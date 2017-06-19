«Крымский компромисс» украинских ренегатов

Специально для Крым.Реалии

Рассуждения российской пропаганды о том, что русские и украинцы – «один народ», идут в унисон с заявлениями доморощенных «примирителей», предлагающих простить Кремлю аннексию Крыма и бойню на Донбассе.

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы близости украинцев и русских. «С Украиной нас связывает тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же. Достаточно сказать, что весь Советский Союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины», – сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

В переводе на «обычный» русский его слова означают, что украинцы не имеют права на собственную государственность. Многие наблюдатели пропустили путинское высказывание мимо ушей, потому что кремлевский главарь с завидным постоянством выдает в эфир сентенции о «братских народах». Но в ходе «прямой линии» Владимир Путин пошел еще дальше, назвав своего кума Виктора Медведчука «украинским националистом». Хотя некоторые эпизоды в биографии указанного господина, мягко говоря, не соответствуют подобной оценке.

Кремль намерен содействовать смене власти в Киеве, дабы у руля оказались марионетки Москвы

Словесные реверансы в адрес Медведчука указывают, что Кремль намерен содействовать смене власти в Киеве, дабы у государственного руля оказались откровенные марионетки Москвы. Такой вариант наиболее удобен и выгоден Кремлю в условиях нарастающей конфронтации с Западом и череды громких политических провалов после аннексии Крыма. Захват украинского полуострова стал последней тактической победой Путина, после которой его везению пришел конец.

С одной стороны, на российского президента давят кремлевские «ястребы» и ВПК. Они через прикормленных блогеров, журналистов и общественников (например, террориста Игоря Гиркина) упрекают кремлевского главаря в трусости, боязни открыто напасть на Украину и вынудить ее подписать акт капитуляции, отказаться от Крыма и НАТО, провести «федерализацию» и дать особые права для ОРДЛО. Они полагают, что весной 2014 года у Путина на руках были все козыри: огромный рейтинг, накаченный «Крымнашем», разобщенность западных политиков, разваленная украинская армия и деморализованные спецслужбы. Якобы тогда Москва могла «малой кровью» захватить весь юго-восток Украины, вынудив Киев и Запад признать территории российскими.

С другой стороны, российскому президенту приходится учитывать интересы придворной олигархии и «системных либералов» в правительстве. Эта группировка устала от западных санкций. Ограничения, наложенные США и ЕС, усугубили кризис российской экономики. В правительстве не скрывают, что им придется отказаться от ряда социальных обязательств перед населением. Пропагандистский миф о том, что якобы Путин обеспечил россиянам сытую жизнь, разваливается на глазах. Власти России опасаются народного негодования, но перспектива ужесточения санкций страшит их еще больше. В такой обстановке Кремль не может пойти на поводу у «ястребов», решившись на масштабное наступление со стороны Донбасса и Крыма.

Развал Украины изнутри – единственный вариант для Москвы избавиться от санкций, прихватив Крым

Путин, призывавший во Франции к отмене санкций, выражал интересы нуворишей, которым надоела крымская «эпопея». Но это не делает московских клептократов друзьями Украины. Они, как и «ястребы», нацелены на ликвидацию Украинского государства, но иными способами. Развал страны изнутри, деградация государственного аппарата, повторение ситуации февраля-марта 2014 года – единственный вариант, когда Москва может «красиво» избавиться от санкций, прихватив Крым.

Сторонники беглого экс-президента Виктора Януковича чутко реагируют на политический запрос со стороны Кремля. Свежий пример – выступление бывшего народного депутата Анны Герман. В эфире телеканала NewsOne она рассказала, каким видит примирение россиян и украинцев. «Я хочу, чтобы мы ставили вопрос в такой плоскости: украинский народ – не враг российскому, а российский народ – не враг украинскому. Если между верхушкой происходят такие непонятки, верхушки всегда договорятся, потому что экономическое сотрудничество продолжается. Простых людей хотят сделать врагами», – сказала она.

Ведущий отметил, что сложно вести диалог о примирении, когда «сосед оттяпал одну комнату вашей квартиры». Герман говорила о российской агрессии так, словно аннексия Крыма – политическое недоразумение, не заслуживающее пристального внимания. «Они отстаивают свои национальные интересы. Мы должны отстаивать свои. Даже такие острые конфликты нужно решать умно, с перспективой на то, что все пройдет. Все в жизни проходит. Когда-то монголо-татарское иго у нас было в Киеве. Но они ушли», – туманно пояснила Герман. Политик не сказала о том, что полуостров – украинская территория, и Кремлю рано или поздно придется убраться из Крыма. Она говорила исключительно на русском, дабы ее целевая аудитория в Украине и России точно поняла смысл сказанного.

Путин уже не ждет признания аннексии со стороны Запада. Он нацелен получить Крым из рук украинских ренегатов

Анна Герман – далеко не единственный пример предательства национальных интересов Украины в Крыму и на востоке страны. Весной 2015 года в Кривом Роге обнаружились бигборды с приветствием детям от народных депутатов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Константина Павлова. На них была изображена карта Украины без Крыма. А в прошлом месяце «прославился» депутат Белгород-Днестровского горсовета (Одесская область) Василий Кащи. Он высказался против строительства храма православной церкви Киевского патриархата. Активисты, присутствовавшие на сессии горсовета, задали ему простой вопрос: «Чей Крым?». Кащи хамил собеседникам и пытался увиливать от ответа. Когда его прижали вопросами, он завил, что «Крым – людской». Представителей патриотических организаций возмутило, что депутат отказался назвать полуостров украинским. Василия Кащи облили зеленкой и пытались засунуть в мусорный бак. От расправы его спасли сотрудники полиции.

Указанные события – звенья одной цепи. Речь идет о целенаправленной информационной политике по оболваниванию украинцев. Общественности пытаются внушить, что полуостров окончательно потерян для страны или «никогда не был» Украиной. Такие заявления делаются исключительно в угоду Москве. К антигосударственной деятельности подключили не только «пятую колонну» в Киеве, но и в регионах страны, что говорит о готовящихся провокациях на местах. Представители команды Януковича открыто подают сигнал Москве: «Помогите нам прийти к власти, и мы подарим вам Крым». Реванш кремлевской агентуры может спровоцировать масштабный кризис в Украине. С приближением выборов количество политиков и «экспертов», согласных сдать полуостров, будет увеличиваться. Путин уже не ждет признания аннексии со стороны Запада. Он нацелен получить Крым из рук украинских ренегатов.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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